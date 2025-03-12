Bursa’da kardeş vahşeti! Önce darbetti sonra tetikçi tutup kurşunlattı! Sebebi ise...

OTEL LOBİSİNDE SİLAHLA TEHDİT VE DAYAK

İstanbul'da yaşayan Cevzet Ö., Kestel'deki aile otelinde yaşanan sorunları çözmek için Bursa'ya geldi. 4 Mart'ta otelin yönetimi hakkında konuştuğu kardeşleri Vedat Ö. (38) ve Servet Ö. (36) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kardeş, Cevzet Ö.'yü silahla tehdit edip yumruk ve tekmelerle darbetti.