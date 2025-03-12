Haberler
Yaşam
Bursa'da kardeş vahşeti! Önce darbetti sonra tetikçi tutup kurşunlattı! Sebebi ise...
Giriş Tarihi: 12.03.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
12:43
Bursa'da kardeş vahşeti! Önce darbetti sonra tetikçi tutup kurşunlattı! Sebebi ise...
Bursa'nın Kestel ilçesinde bir aile otelinin işletilmesi konusunda çıkan anlaşmazlık, silahlı saldırıya dönüştü. Kardeşleri tarafından darbedilen Cevzet Ö. (43), taburcu olduktan sonra 3 tetikçi tutarak kardeşinin aracını kurşunlattı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.