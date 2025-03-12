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Giriş Tarihi: 12.03.2025 12:18 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 12:43

Bursa'da kardeş vahşeti! Önce darbetti sonra tetikçi tutup kurşunlattı! Sebebi ise...

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir aile otelinin işletilmesi konusunda çıkan anlaşmazlık, silahlı saldırıya dönüştü. Kardeşleri tarafından darbedilen Cevzet Ö. (43), taburcu olduktan sonra 3 tetikçi tutarak kardeşinin aracını kurşunlattı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

DHA
Bursa’da kardeş vahşeti! Önce darbetti sonra tetikçi tutup kurşunlattı! Sebebi ise...

OTEL LOBİSİNDE SİLAHLA TEHDİT VE DAYAK

İstanbul'da yaşayan Cevzet Ö., Kestel'deki aile otelinde yaşanan sorunları çözmek için Bursa'ya geldi. 4 Mart'ta otelin yönetimi hakkında konuştuğu kardeşleri Vedat Ö. (38) ve Servet Ö. (36) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kardeş, Cevzet Ö.'yü silahla tehdit edip yumruk ve tekmelerle darbetti.

Bursa’da kardeş vahşeti! Önce darbetti sonra tetikçi tutup kurşunlattı! Sebebi ise...

Otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Cevzet Ö.'nün yerde kanlar içinde kaldığı ve kardeşlerinin dövmeye devam ettiği anlar görüldü. Olayın ardından ağır yaralanan Cevzet Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaburgalarında kırık ve vücudunda ezilmeler tespit edilen Cevzet Ö., tedavi altına alındı.

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Bursa’da kardeş vahşeti! Önce darbetti sonra tetikçi tutup kurşunlattı! Sebebi ise...

SERBEST KALDIKTAN SONRA TETİKÇİ TUTUP...

Olayın ardından Vedat Ö. ve Servet Ö. gözaltına alındı, ancak ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Hastaneden taburcu olan Cevzet Ö., kardeşlerinden intikam almak için harekete geçti. Çağatay Çakılcı (32), Mertcan Sezer (31) ve Eray Yılmaz (33) ile para karşılığında anlaşarak kardeşi Vedat Ö.'nün aracını kurşunlattı.

Bursa’da kardeş vahşeti! Önce darbetti sonra tetikçi tutup kurşunlattı! Sebebi ise...

Silahlı saldırı sonrası Bursa Emniyeti harekete geçti ve Cevzet Ö. ile 3 tetikçi gözaltına alındı.

Bursa’da kardeş vahşeti! Önce darbetti sonra tetikçi tutup kurşunlattı! Sebebi ise...

4 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edilen Cevzet Ö., Çağatay Çakılcı, Mertcan Sezer ve Eray Yılmaz tutuklandı.