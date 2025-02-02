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Haberler Yaşam Bursa’da korku dolu anlar: Motosikletli şahıslar sohbet eden kızlara ateş etti!
Giriş Tarihi: 02.02.2025 23:29 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 23:29

Bursa’da korku dolu anlar: Motosikletli şahıslar sohbet eden kızlara ateş etti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 kız arkadaş sohbet ettiği sırada motosikletle geçen 2 şüpheliden biri tabancayla kızlara doğru ateş etti. Kızlar korkuyla kaçışırken evinden çöp atmak için çıkan Uzman Çavuş kaçmak üzere olan motosikletli şüphelileri yakaladı. O anlar ise kameralara yansıdı

DHA
Bursa’da korku dolu anlar: Motosikletli şahıslar sohbet eden kızlara ateş etti!

Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Sokakta 3 kız arkadaş sohbet ettiği sırada motosikletle geçen 2 şüpheliden biri elindeki tabancayı kızlara doğrultarak ateş etti.

Bursa’da korku dolu anlar: Motosikletli şahıslar sohbet eden kızlara ateş etti!

Genç kızlar panik ve korku içerisinde kaçışırken, iki şüpheli motosikletle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

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Bursa’da korku dolu anlar: Motosikletli şahıslar sohbet eden kızlara ateş etti!

UZMAN ÇAVUŞ YAKALADI

Bu sırada çöp atmak için evinden çıkan ve olaya tanık olan Uzman Çavuş, müdahale ederek motosikletteki şüphelileri yakaladı. Şüphelinin elindeki tabancaya el koyan jandarma personeli, durumu polise bildirdi.

Bursa’da korku dolu anlar: Motosikletli şahıslar sohbet eden kızlara ateş etti!

Olay yerine gelen polis ekipleri, motosiklet sürücüsü E.A.'ya (15) ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 706 TL cezai işlem uygularken, kurusıkı tabir edilen tabancayla ateş eden A.T. (15) ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bursa’da korku dolu anlar: Motosikletli şahıslar sohbet eden kızlara ateş etti!

O ANLAR KAMERADA

Şüphelilerin kızlara ateş ettiği ve hemen ardından jandarma Uzman Çavuş tarafından yakalandıkları o anlar ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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