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Bursa’da korku dolu anlar: Motosikletli şahıslar sohbet eden kızlara ateş etti!
Giriş Tarihi: 02.02.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
23:29
Bursa’da korku dolu anlar: Motosikletli şahıslar sohbet eden kızlara ateş etti!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 kız arkadaş sohbet ettiği sırada motosikletle geçen 2 şüpheliden biri tabancayla kızlara doğru ateş etti. Kızlar korkuyla kaçışırken evinden çöp atmak için çıkan Uzman Çavuş kaçmak üzere olan motosikletli şüphelileri yakaladı. O anlar ise kameralara yansıdı