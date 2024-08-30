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Giriş Tarihi: 30.08.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 15:27

Bursa'da ünlü sporcu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu! Kulüpten açıklama: ‘Bir süre uyku ilacı kullandı’

Bursa Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın oynayan voleybolcu Porto Rikolu smaçör Porto Rikolu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu. Porto Rikolu Pilar Marie Victoria Lopez'in dün yapılan idmana katılmaması üzerinde kulüp yetkilileri telefonla ulaşmaya çalıştı. Victoria'nın telefonları açmaması üzerine evine çilingir çağırılarak girildi. Eve giren ekipler Lopez'i yatak odasında hareketsiz halde buldu.

MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da ünlü sporcu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu! Kulüpten açıklama: ‘Bir süre uyku ilacı kullandı’

Bursa'da Nilüfer Belediyespor'da forma giyen genç voleybolcu takımın smaçörü, Kosta Rika'lı Pilar Marie Victoria Lopez'in ölümü voleybol dünyasını yasa boğdu.

Bursa’da ünlü sporcu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu! Kulüpten açıklama: ‘Bir süre uyku ilacı kullandı’

Çok sayıda kulüp resmi sayfalarından Nilüfer Belediyespor'a başsağlığı mesajı yayınladı.

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Bursa’da ünlü sporcu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu! Kulüpten açıklama: ‘Bir süre uyku ilacı kullandı’

Sultanlar Voleybol Liginde mücadele eden Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyespor'un 29 yaşındaki Porto Rikolu oyuncusu smaçör Pilar Marie Victoria Lopez, dün sabah gerçekleştirilen antrenmana katılmamıştı.

Bursa’da ünlü sporcu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu! Kulüpten açıklama: ‘Bir süre uyku ilacı kullandı’

Kulüp yetkililerinin evine gittiği genç oyuncu, yatağında hareketsiz halde bulunmuştu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Lopez'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Bursa’da ünlü sporcu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu! Kulüpten açıklama: ‘Bir süre uyku ilacı kullandı’

Voleybol camiasını derinden sarsan acı olay sonrası kulüplerden de birbiri ardına başsağlığı mesajları geldi

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