Giriş Tarihi: 30.08.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
15:27
Bursa'da ünlü sporcu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu! Kulüpten açıklama: ‘Bir süre uyku ilacı kullandı’
Bursa Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın oynayan voleybolcu Porto Rikolu smaçör Porto Rikolu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu. Porto Rikolu Pilar Marie Victoria Lopez'in dün yapılan idmana katılmaması üzerinde kulüp yetkilileri telefonla ulaşmaya çalıştı. Victoria'nın telefonları açmaması üzerine evine çilingir çağırılarak girildi. Eve giren ekipler Lopez'i yatak odasında hareketsiz halde buldu.