Haberler
Yaşam
İOKBS SINAV SONUCU SORGULAMALARI GÜNDEMDE! 2025 MEB İOKBS sonuçları ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 01:22
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
01:24
İOKBS SINAV SONUCU SORGULAMALARI GÜNDEMDE! 2025 MEB İOKBS sonuçları ne zaman belli olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Bursluluk Sınavı, bu yıl 27 Nisan tarihinde yapıldı. 5., 6., 7., 8., 9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı sınavın ardından gözler sonuçlara çevrildi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı başarıyla geçen öğrencilere her ay düzenli olarak eğitim bursu ödemesi yapılacak. Burs ödemeleri Ekim ayı itibarıyla öğrenci hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ile Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Peki, Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, İOKBS sonuç tarihi belli oldu mu?