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Haberler Yaşam İOKBS SINAV SONUCU SORGULAMALARI GÜNDEMDE! 2025 MEB İOKBS sonuçları ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 01:22 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 01:24

İOKBS SINAV SONUCU SORGULAMALARI GÜNDEMDE! 2025 MEB İOKBS sonuçları ne zaman belli olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Bursluluk Sınavı, bu yıl 27 Nisan tarihinde yapıldı. 5., 6., 7., 8., 9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı sınavın ardından gözler sonuçlara çevrildi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı başarıyla geçen öğrencilere her ay düzenli olarak eğitim bursu ödemesi yapılacak. Burs ödemeleri Ekim ayı itibarıyla öğrenci hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ile Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Peki, Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, İOKBS sonuç tarihi belli oldu mu?

İOKBS SINAV SONUCU SORGULAMALARI GÜNDEMDE! 2025 MEB İOKBS sonuçları ne zaman belli olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, İOKBS sınav kılavuzu ile birlikte sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. 2025 yılı bursluluk sınavına katılan adaylar için heyecanlı bekleyiş başladı. 1 milyondan fazla öğrencinin ter döktüğü sınavın ardından yayımlanan soru kitapçığı ve cevap anahtarı üzerinden tahmini puanlarını hesaplayan adaylar, artık resmi sonuçlara ulaşmak istiyor. Peki, MEB Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS SINAV SONUCU SORGULAMALARI GÜNDEMDE! 2025 MEB İOKBS sonuçları ne zaman belli olacak?

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 2025 İOKBS sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.

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İOKBS SINAV SONUCU SORGULAMALARI GÜNDEMDE! 2025 MEB İOKBS sonuçları ne zaman belli olacak?

İOKBS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylar T.C. kimlik bilgisi ve doğum bilgisi tarihlerini girerek sınav sonuçlarına ulaşabileceklerdir.

İOKBS 2025 BURSLULUK SINAVI SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İOKBS SINAV SONUCU SORGULAMALARI GÜNDEMDE! 2025 MEB İOKBS sonuçları ne zaman belli olacak?

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

İOKBS SINAV SONUCU SORGULAMALARI GÜNDEMDE! 2025 MEB İOKBS sonuçları ne zaman belli olacak?

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.