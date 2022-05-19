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Haberler Yaşam Büyük gün! Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi 'Alparslan' Mersin'e demir attı
Giriş Tarihi: 19.05.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 09:28

Büyük gün! Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi 'Alparslan' Mersin'e demir attı

7 Mart'ta Güney Kore'den yola çıkan Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi 'Alparslan'ın , 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye'de olacağı açıklanmıştı. Edinilen son dakika habere göre; Fatih, Kanuni ve Yavuz'dan sonra 4'üncü gemi Mersin'e ulaştı...

Büyük gün! Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi ’Alparslan’ Mersin’e demir attı

Türkiye'nin Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin ardından hidrokarbon arama çalışmalarını yoğunlaştıran Türkiye bir yandan da gemi filosunu genişletiyor. Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi filoya katılıyor.

Büyük gün! Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi ’Alparslan’ Mersin’e demir attı

SON DAKİKA | DÖRDÜNCÜ SONDAJ GEMİMİZ ALPARSLAN MERSİN'DE

Edinilen bilgiye göre; Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından filoya dahil edilen yeni gemi Mersin Taşucu Limanı'na demirledi.

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Büyük gün! Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi ’Alparslan’ Mersin’e demir attı

Boyama işlemi ve kontrollerin ardından mesaisine Doğu Akdeniz'de başlayacak.

Büyük gün! Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi ’Alparslan’ Mersin’e demir attı

DÜNYADAKİ 5 GEMİDEN BİRİ

Dünyada bu sınıfta toplam beş gemi bulunurken, son hamlesiyle Türkiye de bu gemilerden birine sahip oluyor. Uzunluğu 238, genişliği 42, kule yüksekliği 104 metre, ağırlığı da 68 bin groston olan yeni sondaj gemisi, özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Büyük gün! Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi ’Alparslan’ Mersin’e demir attı

Sondaj için 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek olan gemi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar da operasyon yapabilecek. 200 kişilik de mürettebat kapasitesi bulunan gemi, sondaj operasyonunu gerçekleştirecek ekibi taşıyacak.

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