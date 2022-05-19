Büyük gün! Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi ’Alparslan’ Mersin’e demir attı

DÜNYADAKİ 5 GEMİDEN BİRİ

Dünyada bu sınıfta toplam beş gemi bulunurken, son hamlesiyle Türkiye de bu gemilerden birine sahip oluyor. Uzunluğu 238, genişliği 42, kule yüksekliği 104 metre, ağırlığı da 68 bin groston olan yeni sondaj gemisi, özellikleriyle de dikkat çekiyor.