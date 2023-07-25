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Haberler Yaşam Büyükçekmece'deki bakımevi ile ilgili yeni iddia: Asıl bizi çekselerdi infial olurdu!
Giriş Tarihi: 25.07.2023 21:03 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 21:03

Büyükçekmece'deki bakımevi ile ilgili yeni iddia: Asıl bizi çekselerdi infial olurdu!

Türkiye'nin konuştuğu korkunç olay İstanbul Büyükçekmece'de yaşandı. Bakımevindeki şiddet olayında çalışanla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Bakımevinden tahliye edilen 70 yaşındaki Tamer Uzkan, "Asıl bizi çekselerdi infial olurdu" diyerek yaşadığı zorlukları anlattı…

DHA
Büyükçekmece’deki bakımevi ile ilgili yeni iddia: Asıl bizi çekselerdi infial olurdu!

Sosyal medyada yayılan ve tepkilere neden olan görüntülerde, bakıma muhtaç bir hastaya bakımevi çalışanı Nuri C.'nin şiddet uyguladığı, Melek P.'nin ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken gülüşmeleri duyuluyordu.

Büyükçekmece’deki bakımevi ile ilgili yeni iddia: Asıl bizi çekselerdi infial olurdu!

Olay sonrası gözaltına alınan Nuri C. ile Melek P., adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı. Bakımevi geçici olarak kapatılırken bakımevinde kalan yaşlı ve engelliler, dün gece çevredeki kurumlara yerleştirildi. Bazı aileler, yakınlarının kapatılan bakımevinde kalan eşyalarını almaya geldi.

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Büyükçekmece’deki bakımevi ile ilgili yeni iddia: Asıl bizi çekselerdi infial olurdu!

6 yıldır bakımevinde kalan Tamer Uzkan (70), "Bizde çalışan çocuk. Ondan bir gün önce beni yıkadı. Asıl bizi çekselerdi tam bir infial olurdu. O benim kafama vurdu ben onun kafasına vurdum. O bana sıcak su döküyordu. Yeni gelen bir kız vardı. O gelmiş çekmiş görüntüyü. Sosyal medyaya gönderdi ondan sonra infial oldu. O işten ayrıldı. İşten ayrıldıktan sonra bu olay ortaya çıkıyor meydana" diye konuştu.

Büyükçekmece’deki bakımevi ile ilgili yeni iddia: Asıl bizi çekselerdi infial olurdu!

Babasının eşyalarının almak için gelen Hilal Tokel ise, "Daha önce böyle bir olay duymadım, görmedim. Hatta annem haberlerde görüp söylediğinde, orası değil başka bir yerdir diye düşündüm.

Büyükçekmece’deki bakımevi ile ilgili yeni iddia: Asıl bizi çekselerdi infial olurdu!

Hiç beklemiyordum çünkü. Burada çalışan diğer arkadaşlar da çok samimi ve güvenilir insanlar. İçinden biri çıktı diye tamamen bir kurumu kötülemenin bir mantığı yok aslında. Daha çok kişilerle alakalı. Hiç öyle bir şeyini görmedim. Cahilliğine mi denk geldi ne diyeyim bilmiyorum.Yapacak birşey yok böyle insanlar çıkıyor. " dedi.

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