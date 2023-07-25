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Büyükçekmece'deki bakımevi ile ilgili yeni iddia: Asıl bizi çekselerdi infial olurdu!
Giriş Tarihi: 25.07.2023 21:03
Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
21:03
Büyükçekmece'deki bakımevi ile ilgili yeni iddia: Asıl bizi çekselerdi infial olurdu!
Türkiye'nin konuştuğu korkunç olay İstanbul Büyükçekmece'de yaşandı. Bakımevindeki şiddet olayında çalışanla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Bakımevinden tahliye edilen 70 yaşındaki Tamer Uzkan, "Asıl bizi çekselerdi infial olurdu" diyerek yaşadığı zorlukları anlattı…