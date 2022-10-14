Buz Adası nerede, hangi il ve ilçede? Buz Adası ne zaman açılıyor, hangi tarihte? Avrupa’nın en büyük buz pisti Buz Adası açılış tarihi belli oldu!

''Buz Adası nerede, hangi ilçede?'' sorusunun yanıtı, gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstanbul'da bulunan Buz Adası, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük olimpik pisti olacak. 2 bin 400 kişilik tribün kapasitesine sahip olacak Buz Adası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Resmi açılışa kısa süre kala Buz Adası açılış tarihi, konumu ve detayları vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Buz Adası nerede, hangi ilçede? Buz Adası ne zaman açılacak, hangi tarihte? İşte, Avrupa'nın en büyük buz pisti Buz Adası açılış tarihi, konumu ve konu ile ilgili tüm merak edilenler…