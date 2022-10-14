Buz Adası nerede, hangi il ve ilçede? Buz Adası ne zaman açılıyor, hangi tarihte? Avrupa’nın en büyük buz pisti Buz Adası açılış tarihi belli oldu!

Buz Adası'nda sadece buz sporları yapılmıyor. Aynı zamanda tesis içerisinde Bilim Zeytinburnu'muz faaliyet gösteriyor. Orada 5 ayrı atölye çalışması yapılıyor. Bütün çocuklarımız oraya gidiyor. Zeytinburnu'ndan başlayan millet kıraathanelerinin bir uygulaması da yine orada var.

Ayrıca Zeytinburnu'ndaki kadınlarımız için ücretsiz olarak hizmet veren fitness ve pilates salonları var. Başta bütün Zeytinburnulu hemşerilerim olmak üzere tüm İstanbulluları açılış heyecanımıza ortak olmaya, sevincimizi paylaşmaya davet ediyorum" dedi.