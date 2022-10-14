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Haberler Yaşam Buz Adası nerede, hangi il ve ilçede? Buz Adası ne zaman açılıyor, hangi tarihte? Avrupa’nın en büyük buz pisti Buz Adası açılış tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 14.10.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 11:23

Buz Adası nerede, hangi il ve ilçede? Buz Adası ne zaman açılıyor, hangi tarihte? Avrupa’nın en büyük buz pisti Buz Adası açılış tarihi belli oldu!

''Buz Adası nerede, hangi ilçede?'' sorusunun yanıtı, gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstanbul'da bulunan Buz Adası, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük olimpik pisti olacak. 2 bin 400 kişilik tribün kapasitesine sahip olacak Buz Adası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Resmi açılışa kısa süre kala Buz Adası açılış tarihi, konumu ve detayları vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Buz Adası nerede, hangi ilçede? Buz Adası ne zaman açılacak, hangi tarihte? İşte, Avrupa'nın en büyük buz pisti Buz Adası açılış tarihi, konumu ve konu ile ilgili tüm merak edilenler…

Buz Adası nerede, hangi il ve ilçede? Buz Adası ne zaman açılıyor, hangi tarihte? Avrupa’nın en büyük buz pisti Buz Adası açılış tarihi belli oldu!

Buz Adası açılış tarihi ve konumu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük olimpik pisti Buz Adası'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. 2 adet 1800 metrekare olimpik büyüklükte buz pistine sahip olan Buz Adası, 2400 kişilik tribün kapasitesine sahip olacak. Peki, Buz Adası nerede, hangi ilçede? Buz Adası ne zaman açılacak, hangi tarihte? İşte, Avrupa'nın en büyük buz pisti Buz Adası açılış tarihi ve konumu…

Buz Adası nerede, hangi il ve ilçede? Buz Adası ne zaman açılıyor, hangi tarihte? Avrupa’nın en büyük buz pisti Buz Adası açılış tarihi belli oldu!

Buz Adası'nda sadece buz sporları yapılmayacak. 5 ayrı atölye çalışması da gerçekleştirilecek.

Ayrıca adanın içerisinde bilim alanları, kıraathanelerinin bir uygulaması ve kadınlar için ücretsiz olarak hizmet veren fitness ve pilates salonları yer almaktadır.

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Buz Adası nerede, hangi il ve ilçede? Buz Adası ne zaman açılıyor, hangi tarihte? Avrupa’nın en büyük buz pisti Buz Adası açılış tarihi belli oldu!

BUZ ADASI NEREDE, NE ZAMAN AÇILACAK?

Avrupa'nın en büyük olimpik pisti Buz Adası, Zeytinburnu'nun Veliefendi ilçesinde yer almaktadır.

Geçen yıl fiilen hizmete alınan Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin resmi açılış töreni, 14 Ekim Cuma günü (bugün) saat 14.30'da resmi olarak yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek törende Buz Adası'nın da resmi açılışı yapılacak.

Buz Adası nerede, hangi il ve ilçede? Buz Adası ne zaman açılıyor, hangi tarihte? Avrupa’nın en büyük buz pisti Buz Adası açılış tarihi belli oldu!

"SADECE BUZ PİSTİNE SAHİP DEĞİL"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Sadece Zeytinburnu Millet Bahçesi'ni değil aynı zamanda Zeytinburnu Buz Adası'nı da bu törenle birlikte resmen açmış olacağız. Zeytinburnu Buz Adası 2 adet bin 800 metrekare olimpik büyüklükte buz pistine sahip. Tesis aynı zamanda 2 bin 400 kişilik tribün kapasitesinde.

Buz Adası nerede, hangi il ve ilçede? Buz Adası ne zaman açılıyor, hangi tarihte? Avrupa’nın en büyük buz pisti Buz Adası açılış tarihi belli oldu!

Buz Adası'nda sadece buz sporları yapılmıyor. Aynı zamanda tesis içerisinde Bilim Zeytinburnu'muz faaliyet gösteriyor. Orada 5 ayrı atölye çalışması yapılıyor. Bütün çocuklarımız oraya gidiyor. Zeytinburnu'ndan başlayan millet kıraathanelerinin bir uygulaması da yine orada var.

Ayrıca Zeytinburnu'ndaki kadınlarımız için ücretsiz olarak hizmet veren fitness ve pilates salonları var. Başta bütün Zeytinburnulu hemşerilerim olmak üzere tüm İstanbulluları açılış heyecanımıza ortak olmaya, sevincimizi paylaşmaya davet ediyorum" dedi.

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