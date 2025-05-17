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BUZAĞI DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2025 | 1. dönem Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar?
Giriş Tarihi: 17.05.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
21:09
BUZAĞI DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2025 | 1. dönem Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar?
Buzağı desteği ödemeleriyle ilgili gelişmeler üreticilerin gündeminde. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 5 milyar 102 milyon 219 bin TL'lik destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Destekten yararlanan vatandaşlar, ödeme detaylarını öğrenmek için buzağı desteği ödeme takvimi 2025 inceliyor. Peki, 1. dönem Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak?