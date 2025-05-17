BUZAĞI DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2025 | 1. dönem Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar?

BUZAĞI DESTEKLEME ŞARTLARI

1-İşletme sahiplerinin buzağının doğumundan itibaren en geç 6 ay içerisinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat ederek buzağılarını kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

2-Kaydedilen buzağıların desteklemeden yaralanmaları için birlik üyesi yetiştiriciler, bağlı oldukları birlik aracılığı ile bir birliğe üye olmayan yetiştiriciler ise 01.04.2022-15.06.2022 tarihleri arasında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bireysel olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

3-Kaydedilen buzağılar doğdukları işletmede en az 120 gün (4 ay) kalmaları şartı ile kontrollü aşılarının (dişilerde şap ve brusella aşısı, erkeklerde şap aşısı) yapılmış olması gerekmektedir.