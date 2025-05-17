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Haberler Yaşam BUZAĞI DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2025 | 1. dönem Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar?
Giriş Tarihi: 17.05.2025 20:13 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 21:09

BUZAĞI DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2025 | 1. dönem Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar?

Buzağı desteği ödemeleriyle ilgili gelişmeler üreticilerin gündeminde. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 5 milyar 102 milyon 219 bin TL'lik destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Destekten yararlanan vatandaşlar, ödeme detaylarını öğrenmek için buzağı desteği ödeme takvimi 2025 inceliyor. Peki, 1. dönem Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

BUZAĞI DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2025 | 1. dönem Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar?

Buzağı desteği ödemeleriyle ilgili gelişmeler çiftçiler tarafından yakından takip ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 5 milyar 102 milyon 219 bin liralık destekleme ödemesinin üreticilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Destekten faydalanan vatandaşlar, T.C. kimlik numarasıyla sorgulama yaparak ödeme bilgilerine ulaşabiliyor. Peki, buzağı desteği sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte sorgulama ekranı ve detaylar...

BUZAĞI DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2025 | 1. dönem Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar?

BUZAĞI DESTEĞİ YATTI MI?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "5 milyar 102 milyon 219 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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BUZAĞI DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2025 | 1. dönem Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar?

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ NEREYE YATACAK?

Büyükbaş buzağı/malak destekleme ödemeleri, kimlik numarasının son hanesi "4-6-8", vergi numarasının son hanesi "1-3-4-5-6-7-8-9" olanlara 16 Mayıs saat 18.00'den sonra yapıldı. Ödemeler, kimlik ve vergi numarasının son hanesi "0-2" olanlara da 23 Mayıs saat 18.00'den sonra gerçekleştirilecek.

Ödeme sorgulaması Ziraat Bankası mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor.

BUZAĞI DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2025 | 1. dönem Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar?

BUZAĞI DESTEKLEME ŞARTLARI
1-İşletme sahiplerinin buzağının doğumundan itibaren en geç 6 ay içerisinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat ederek buzağılarını kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

2-Kaydedilen buzağıların desteklemeden yaralanmaları için birlik üyesi yetiştiriciler, bağlı oldukları birlik aracılığı ile bir birliğe üye olmayan yetiştiriciler ise 01.04.2022-15.06.2022 tarihleri arasında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bireysel olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

3-Kaydedilen buzağılar doğdukları işletmede en az 120 gün (4 ay) kalmaları şartı ile kontrollü aşılarının (dişilerde şap ve brusella aşısı, erkeklerde şap aşısı) yapılmış olması gerekmektedir.

BUZAĞI DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2025 | 1. dönem Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar?

4- Bakanlıktan izinli tabii tohumlama boğalarının tohumlamasından doğan buzağılar (50TL) ile Etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile (ETKİYAP Projesi kapsamında) suni tohumlama sonucu doğan buzağılara (130 TL) ilave destekleme ödemesi yapılır.

5-Doğum yapan hayvanların ilk buzağılama yaşı 510-810 gün (17-27 ay) arasında olmalıdır.

6- İki buzağılaması arasındaki süre 235-450 gün (8-15 ay) arasında olmalıdır.

Yetiştiriciler yukarıda belirtilen ilk dört maddedeki şartları yerine getirse bile 5. ve 6. maddelerdeki şartlara uymayan buzağılar sistem tarafından otomatik olarak desteklemeden çıkarılmaktadır. Bu nedenle; yetiştiricilerin işletmesinde meydana gelen yavru atma ve ölüdoğum olaylarını en kısa sürede İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.