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Haberler Yaşam Buzağı destek ödemeleri ne zaman? 2022 Buzağı desteği ne zaman ve ne kadar ödenecek?
Giriş Tarihi: 22.04.2022 09:04 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 09:04

Buzağı destek ödemeleri ne zaman? 2022 Buzağı desteği ne zaman ve ne kadar ödenecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılıkla uğraşanlara buzağı desteği yapılıyor. Devlettin sunduğu bu destek ise vatandaşa can suyu oluyor. İki dönem olarak gerçekleşen destek ödemelerinin Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buzağı, manda, malak destek ödemeleri T.C kimlik noya göre değişiklik gösteriyor. Peki Buzağı destek ödemeleri ne zaman? 2022 Buzağı desteği yattı mı, ne zaman ve ne kadar ödenecek? İşte bilgiler…

Buzağı destek ödemeleri ne zaman? 2022 Buzağı desteği ne zaman ve ne kadar ödenecek?

Buzağı desteği ile ilgili ödeme tarihleri 2022 yılında da binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Büyükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar tarafından merakla beklenen 2022 Buzağı destekleriyle ilgili açıklama geldi. Bakanlık "10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 liralık tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak" İfadeleri kullanılmıştı. Peki Buzağı destek ödemeleri ne zaman? 2022 Buzağı desteği yattı mı, ne zaman ve ne kadar ödenecek?

Buzağı destek ödemeleri ne zaman? 2022 Buzağı desteği ne zaman ve ne kadar ödenecek?

BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Pakdemirli "10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 liralık tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak" demişti. "Büyükbaş damızlık hayvan alımı desteği kapsamında 855 bin 200 lira, hububat, baklagil, dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 208 bin 766 lira, fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında 330 bin 174 lira, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği kapsamında 1 milyon 171 bin 570 lira, dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında 18 bin 816 lira ve sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 261 bin 959 liralık ödemeler hesaplara aktarılmaya başlandı."

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Buzağı destek ödemeleri ne zaman? 2022 Buzağı desteği ne zaman ve ne kadar ödenecek?

İKİ DÖNEM HALİNDE YATIRILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık destek ödemeleri kapsamına, yangın ve selden zarar gören kovan ve çam balı üreticileri de dahil edildi. Tebliğle, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar"da yer alan hayvancılık desteklemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, hayvancılık desteklemesinden yararlandırılacak işletmelerde buzağıların 2021 yılında doğmuş, TÜRKVET ve e-Islah'a kayıtlı olması ve doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) yaşamış olması gerekecek. En az 50 baş dişi sığırı, soğutma tankı ve makineli sabit sağım sistemi bulunan işletmeler, 4 aydan önce buzağılarını satabilecek. Bu buzağılar 120 gün yaşamış ve aşıları tamamlanmış ise desteklemeden faydalanılabilecek.

Buzağıların anaları için ilkine buzağılama yaşı 510-810 gün arasında veya destekleme kapsamındaki buzağılaması ile bir önceki buzağılaması arasındaki sürenin 235-450 gün olması şartı aranacak.

Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılacak ve çoklu doğumlarda her bir buzağı için desteklemeden faydalanılacak. Ödemeler, iki dönem halinde gerçekleştirilecek. Belirlenen illerde doğan ve gerekli şartların sağlandığı buzağılar için ek destek verilecek.

Etçi veya kombine ırk boğalardan veya bu ırkların bakanlıktan izinli tabii tohumlama boğalarının tohumlamasından doğan buzağılar için de gerekli şartları taşımaları durumunda destekleme ödemesi yapılacak.

Suni tohumlama şartı aranan desteklerde, suni tohumlamanın, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde Türkiye'de yapılmış ve bilgisinin e-Islah Veri Tabanı'na kaydedilmiş olması gerekecek.

İşletmede, destekleme şartlarını sağlayan buzağı sayısına göre kademeli olarak, buzağı başına oluşan toplam destekleme tutarının 1-20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar yüzde 75'i, 101-500 başa kadar yüzde 50'si ödenecek.

Buzağı destek ödemeleri ne zaman? 2022 Buzağı desteği ne zaman ve ne kadar ödenecek?

ÖDEME BİLGİLERİ!

İşletmede, destekleme şartlarını sağlayan buzağı sayısına göre kademeli olarak, buzağı başına oluşan toplam destekleme tutarının 1-20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar yüzde 75'i, 101-500 başa kadar yüzde 50'si ödenecek. Soy kütüğüne kayıtlı buzağılar için de ek destekten yararlanılacak.

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