Çalışan annelere 325 euro destek başvurusu e-devlet: 2024 Çalışan annelere 325 avro başvuru şartları ve tarihleri gündemde!

"ANNE VE BAKICILARI DESTEKLİYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıtlı istihdamın önemine ve projeye dair şunları kaydetmişti:

"SGK'nin uygulayıcısı olduğu, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi de bunlardan birisi (kayıtlı istihdam). Toplam bütçesi 15,3 milyon avro olan projeyle üç büyük ilimizde, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro destek sağlanacak.