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Haberler Yaşam Çalışan annelere 325 euro destek başvurusu e-devlet: 2024 Çalışan annelere 325 avro başvuru şartları ve tarihleri gündemde!
Giriş Tarihi: 03.06.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 11:52

Çalışan annelere 325 euro destek başvurusu e-devlet: 2024 Çalışan annelere 325 avro başvuru şartları ve tarihleri gündemde!

Çalışan annelere 325 euro destek başvurusu e-devlet üzerinden yapılmaya başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir için müjdeyi verdi. Çalışan annelere 325 avro başvuru şartları ve tarihleri en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Kadınları desteklemeye yönelik çalışma gündemde. Peki; çalışan annelere 325 euro destek kimlere ne zaman verilecek? İşte, detaylar...

Çalışan annelere 325 euro destek başvurusu e-devlet: 2024 Çalışan annelere 325 avro başvuru şartları ve tarihleri gündemde!

Çalışan annelere 325 euro destek başvurusu SGK ekranında takip ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir'de uygulanacak proje kapsamında 325 avro destek ödemesi yapılacak. Başvuru ilanının Bakan Işıkhan paylaştı. Peki; çalışan annelere 325 euro destek şartları neler, başvurular ne zaman bitiyor?

Çalışan annelere 325 euro destek başvurusu e-devlet: 2024 Çalışan annelere 325 avro başvuru şartları ve tarihleri gündemde!

ÇALIŞAN ANNELERE 325 EURO DESTEK!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin ikinci fazı hayata geçiriliyor.

AB'nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.

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Çalışan annelere 325 euro destek başvurusu e-devlet: 2024 Çalışan annelere 325 avro başvuru şartları ve tarihleri gündemde!

325 EURO DESTEK BAŞVURUSU SGK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında başvuruları aşağıdaki link aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz." şeklindeki açıklaması ile başvuruları duyurdu.

E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Çalışan annelere 325 euro destek başvurusu e-devlet: 2024 Çalışan annelere 325 avro başvuru şartları ve tarihleri gündemde!

ÇALIŞAN ANNELERE 325 AVRO BAŞVURU ŞARTLARI

Proje kapsamında; Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacak.

Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden toplam 7 bin kadın faydalanacak.

Çalışan annelere 325 euro destek başvurusu e-devlet: 2024 Çalışan annelere 325 avro başvuru şartları ve tarihleri gündemde!

"ANNE VE BAKICILARI DESTEKLİYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıtlı istihdamın önemine ve projeye dair şunları kaydetmişti:

"SGK'nin uygulayıcısı olduğu, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi de bunlardan birisi (kayıtlı istihdam). Toplam bütçesi 15,3 milyon avro olan projeyle üç büyük ilimizde, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro destek sağlanacak.

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