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Çalışan annelere 325 euro destek başvurusu e-devlet: 2024 Çalışan annelere 325 avro başvuru şartları ve tarihleri gündemde!
Giriş Tarihi: 03.06.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
11:52
Çalışan annelere 325 euro destek başvurusu e-devlet üzerinden yapılmaya başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir için müjdeyi verdi. Çalışan annelere 325 avro başvuru şartları ve tarihleri en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Kadınları desteklemeye yönelik çalışma gündemde. Peki; çalışan annelere 325 euro destek kimlere ne zaman verilecek? İşte, detaylar...