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Çalışan annelere 325 euro destek başvuru ekranı e-devlet: Çalışan annelere 325 avro başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
11:17
Çalışan annelere 325 euro destek başvuru ekranı e-devlet: Çalışan annelere 325 avro başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Çalışan annelere 325 euro destek başvuru ekranı e-devlet üzerinden açıldı. Bakan Vedat Işıkhan tarafından duyurulduğu üzere projede başvurular alınmaya başladı. Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II. fazında 325 avro başvuru şartları neler, kimlere verilecek, nasıl başvurulur soruları yanıt arıyor. Kadınları desteklemeye devam edeceklerini aktaran Bakan Işıkhan'ın açıklaması ardından İstanbul, Ankara, İzmir için başvurular alınıyor. Peki; çalışan annelere 325 euro destek başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar...