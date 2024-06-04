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Haberler Yaşam Çalışan annelere 325 euro destek başvuru ekranı e-devlet: Çalışan annelere 325 avro başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 11:17

Çalışan annelere 325 euro destek başvuru ekranı e-devlet: Çalışan annelere 325 avro başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Çalışan annelere 325 euro destek başvuru ekranı e-devlet üzerinden açıldı. Bakan Vedat Işıkhan tarafından duyurulduğu üzere projede başvurular alınmaya başladı. Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II. fazında 325 avro başvuru şartları neler, kimlere verilecek, nasıl başvurulur soruları yanıt arıyor. Kadınları desteklemeye devam edeceklerini aktaran Bakan Işıkhan'ın açıklaması ardından İstanbul, Ankara, İzmir için başvurular alınıyor. Peki; çalışan annelere 325 euro destek başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar...

Çalışan annelere 325 euro destek başvuru ekranı e-devlet: Çalışan annelere 325 avro başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Çalışan annelere 325 euro destek başvurusu SGK e-devlet uzantısıyla araştırılıyor. Üç büyükşehirde uygulanmaya başlayan proje kapsamında anneler ve bakıcılar destekleniyor. 325 avro ödemesi ne zaman kimlere verilecek merak konusu. Peki; çalışan annelere 325 euro destek başvuru şartları neler, işlemler ne zaman tamamlanacak? İşte, ayrıntılar...

Çalışan annelere 325 euro destek başvuru ekranı e-devlet: Çalışan annelere 325 avro başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

ÇALIŞAN ANNELERE 325 EURO DESTEK!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin ikinci fazı hayata geçiriliyor.

AB'nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.

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Çalışan annelere 325 euro destek başvuru ekranı e-devlet: Çalışan annelere 325 avro başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

ÇALIŞAN ANNELERE 325 EURO DESTEK BAŞVURUSU SGK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında başvuruları aşağıdaki link aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz." şeklindeki açıklaması ile başvuruları duyurdu.

E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Çalışan annelere 325 euro destek başvuru ekranı e-devlet: Çalışan annelere 325 avro başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

ÇALIŞAN ANNELERE 325 AVRO BAŞVURU ŞARTLARI

Proje kapsamında; Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacak.

Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden toplam 7 bin kadın faydalanacak.

Çalışan annelere 325 euro destek başvuru ekranı e-devlet: Çalışan annelere 325 avro başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

"ANNE VE BAKICILARI DESTEKLİYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıtlı istihdamın önemine ve projeye dair şunları kaydetmişti:

"SGK'nin uygulayıcısı olduğu, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi de bunlardan birisi (kayıtlı istihdam). Toplam bütçesi 15,3 milyon avro olan projeyle üç büyük ilimizde, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro destek sağlanacak.

Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarımızın istihdamı teşvik edilecek. Bu projemizle anneleri de çocukları da bakıcıları da desteklemiş olacağız."

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