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ÇALIŞAN BAŞINA 2500 TL DESTEK BAŞVURUSU 2025 || KOSGEB 2.500 destek ödemesi nasıl alınır, şartları neler, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
16:32
ÇALIŞAN BAŞINA 2500 TL DESTEK BAŞVURUSU 2025 || KOSGEB 2.500 destek ödemesi nasıl alınır, şartları neler, kimlere verilecek?
Çalışan başına 2500 TL destek başvurusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile gündeme geldi. KOSGEB İstihdamı Koruma Programı kapsamında 2500 TL'lik destekten yararlanmak isteyen işveren ve çalışanlar araştırmalarını yoğunlaştırdı. Konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde uygulanacak programla ilgili "KOSGEB 2.500 TL destek ödemesi başvuru şartları neler, nasıl başvurulur?" sorusu yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili son dakika KOSGEB duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, çalışan başına 2500 TL destek nasıl alınır? KOSGEB çalışan başına 2500 TL destek başvuru şartları neler ve kimlere verilecek? İşte, tüm detaylar…