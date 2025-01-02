ÇALIŞAN BAŞINA 2500 TL DESTEK BAŞVURUSU 2025 || KOSGEB 2.500 destek ödemesi nasıl alınır, şartları neler, kimlere verilecek?

Ben bu vesileyle hızlı hazlı sorulara da cevap vermeye çalışayım. Hacer Hanım imalat sektörüne yönelik paketi sordu. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım siz cevap vermediniz, ben müsaadenizle ona cevap vermiş olayım. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız aslında paketin ana unsurlarını ifade ettiler. Hazır giyim, tekstil, deri, ayakkabı, mobilya sektörlerinde halihazırda 1 milyon 200 binden fazla kişi istihdam ediliyor, bu sektörler bizim için önemli sektörler. Onyıllar boyunca gelişen ve Türkiye'yi gerçekten 37 milyar dolara yakın ihracat yaparak sanayileşme sürecinde bugünlere getiren önemli sektörler arasında bu sektörlerimiz.