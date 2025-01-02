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Haberler Yaşam ÇALIŞAN BAŞINA 2500 TL DESTEK BAŞVURUSU 2025 || KOSGEB 2.500 destek ödemesi nasıl alınır, şartları neler, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 16:32 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 16:32

ÇALIŞAN BAŞINA 2500 TL DESTEK BAŞVURUSU 2025 || KOSGEB 2.500 destek ödemesi nasıl alınır, şartları neler, kimlere verilecek?

Çalışan başına 2500 TL destek başvurusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile gündeme geldi. KOSGEB İstihdamı Koruma Programı kapsamında 2500 TL'lik destekten yararlanmak isteyen işveren ve çalışanlar araştırmalarını yoğunlaştırdı. Konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde uygulanacak programla ilgili "KOSGEB 2.500 TL destek ödemesi başvuru şartları neler, nasıl başvurulur?" sorusu yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili son dakika KOSGEB duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, çalışan başına 2500 TL destek nasıl alınır? KOSGEB çalışan başına 2500 TL destek başvuru şartları neler ve kimlere verilecek? İşte, tüm detaylar…

ÇALIŞAN BAŞINA 2500 TL DESTEK BAŞVURUSU 2025 || KOSGEB 2.500 destek ödemesi nasıl alınır, şartları neler, kimlere verilecek?

Çalışan başına 2500 TL destek başvurusu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2025 yılında hayata geçirilecek KOSGEB çalışan başına 2500 TL destek ödemesi çalışan başına ödenecek. Özellikle konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olacak bu program ile çalışan başına aylık ödeme sağlanacak. Peki; KOSGEB çalışan başına 2500 TL ödemesi nasıl alınır, başvuru şartları neler ve kimlere verilecek? İşte, tüm detaylar…

ÇALIŞAN BAŞINA 2500 TL DESTEK BAŞVURUSU 2025 || KOSGEB 2.500 destek ödemesi nasıl alınır, şartları neler, kimlere verilecek?

ÇALIŞAN BAŞINDA 2500 TL DESTEĞİ BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nda görüşülen paketi kamuoyuyla paylaşmak istediğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yıllık 37 milyar dolar ihracatımız olan, 1 milyon 200 binden fazla çalışana istihdam sağlayan konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde rekabet gücümüzü sürdürmeyi önemsiyoruz. Üretim ve istihdamı korumak için 2025 yılı ocak ayında KOSGEB eliyle İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz. Bu sektörlerde 2024 yılının son aylarındaki istihdam düzeyini 2025 yılında koruyan KOBİ'lere çalışan başına aylık 2 bin 500 liraya kadar destek ödemesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum."

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ÇALIŞAN BAŞINA 2500 TL DESTEK BAŞVURUSU 2025 || KOSGEB 2.500 destek ödemesi nasıl alınır, şartları neler, kimlere verilecek?

ÇALIŞAN BAŞINDA 2500 TL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KOSGEB çalışan başına 2500 TL destek başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Tarih belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ÇALIŞAN BAŞINA 2500 TL DESTEK BAŞVURUSU 2025 || KOSGEB 2.500 destek ödemesi nasıl alınır, şartları neler, kimlere verilecek?

KOSGEB İSTİHDAMI KORUMA PROGRAMI ŞARTLARI NELER?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK), ardından aralarında Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Didem Özel Tümer'in de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Kacır 2.500 TL destek ödemesine ilişkin olarak şu açıklamalarda bulundu;

ÇALIŞAN BAŞINA 2500 TL DESTEK BAŞVURUSU 2025 || KOSGEB 2.500 destek ödemesi nasıl alınır, şartları neler, kimlere verilecek?

Ben bu vesileyle hızlı hazlı sorulara da cevap vermeye çalışayım. Hacer Hanım imalat sektörüne yönelik paketi sordu. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım siz cevap vermediniz, ben müsaadenizle ona cevap vermiş olayım. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız aslında paketin ana unsurlarını ifade ettiler. Hazır giyim, tekstil, deri, ayakkabı, mobilya sektörlerinde halihazırda 1 milyon 200 binden fazla kişi istihdam ediliyor, bu sektörler bizim için önemli sektörler. Onyıllar boyunca gelişen ve Türkiye'yi gerçekten 37 milyar dolara yakın ihracat yaparak sanayileşme sürecinde bugünlere getiren önemli sektörler arasında bu sektörlerimiz.

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