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Haberler Yaşam Çalışma izin belgesi e-Devlet üzerinden nasıl alınır? Adım adım e-Devlet çalışma izin muafiyet belgesi alma ve sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 30.04.2021 07:40 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 10:53

e-Devlet üzerinden nasıl alınır? Adım adım e-Devlet çalışma izin muafiyet belgesi alma ve sorgulama ekranı!

Türkiye'de 17 günlük kesintisiz sokağa çıkma yasağı başladı. 29 Nisan ila 17 Mayıs tarihleri arasını kapsayan tam kapanma sürecinde, muaf olan kişilerin de taşımaları gerekiyor. Kısıtlamadan muaf olan kişiler, güvenlik güçlerine çalışma muafiyet izni belgesi göstermek zorunda. Bu noktada, e-Devlet çalışma izin belgesi alma ve sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk arttı. Peki, nasıl alınır ve nereden çıkartılır? İşte, sokağa çıkma yasağından muaf olan kişilerin taşıması gereken çalışma izin belgesi alma işlemi

Çalışma izin belgesi e-Devlet üzerinden nasıl alınır? Adım adım e-Devlet çalışma izin muafiyet belgesi alma ve sorgulama ekranı!

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması sonrası nasıl alınır sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 17 günlük tam kapanma sürecinden muaf olan kişilerin, güvenlik güçlerine göstermesi gerekiyor. Hâl böyle olunca, çalışma izin belgesi alma ekranı üzerindeki yoğunluk arttı. İçişleri'nin açıklamasında, e-Devlet üzerinden çalışma muafiyetin izin belgesi alma ve sorgulama işlemlerinin yapılabileceği belirtildi. İşte, e-Devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır, nereden çıkartılır konusuyla ilgili gelişmeler

Çalışma izin belgesi e-Devlet üzerinden nasıl alınır? Adım adım e-Devlet çalışma izin muafiyet belgesi alma ve sorgulama ekranı!

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NEDİR?

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri tarafından düzenlenen mevcut görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çalışma izin belgeleri e-Devlet üzerinden alınabilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve başvuru ekranı e-Devlet'te açıldı. Tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışan ve e-Devlet kapısında oluşan yoğunluk nedeniyle sisteme zaman zaman erişimde güçlük yaşayan vatandaşlarımızın endişe ve acele etmelerine gerek yoktur.

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Çalışma izin belgesi e-Devlet üzerinden nasıl alınır? Adım adım e-Devlet çalışma izin muafiyet belgesi alma ve sorgulama ekranı!

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

İlgili iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut görev belgeleri 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olacaktır. Ayrıca e-başvuru sistemine erişim güçlüğü yaşanması halinde ekteki form manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanarak görev belgesi kullanılabilir. Kimsenin mağduriyet yaşamaması ve muafiyetlerinin kötüye kullanılmaması için her türlü tedbirlerimizi aldık" denildi.

Çalışma izin belgesi e-Devlet üzerinden nasıl alınır? Adım adım e-Devlet çalışma izin muafiyet belgesi alma ve sorgulama ekranı!

E-DEVLET ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ ALMA EKRANI

E-Devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra E-Başvuru ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e-Devlet şifreniz ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan kaydınızı görüntüleyebilir ve bunu çıktı olarak alabilirsiniz. Çalışma belgesi almak için aşağıdaki linke tıklayınız.

E-DEVLET ÇALIŞMA BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Çalışma izin belgesi e-Devlet üzerinden nasıl alınır? Adım adım e-Devlet çalışma izin muafiyet belgesi alma ve sorgulama ekranı!

Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1'de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek.
e-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında;

İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan,

Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.

Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek.

e-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.

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