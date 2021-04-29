Çalışma izin belgesi nasıl ve nereden alınır? 2021 E devlet ile çalışma izin belgesi alma ve başvuru sorgulama ekranı!

Çalışma izin belgesi ile ilgili sorgulamalar şu an itibariyle başladı. Yurtta iki hafta sürecek olan tam kapanma sebebiyle işlerine nasıl gideceğini düşünen vatandaşlar izin belgesi çıkartmaya çalışıyor. Kısıtlama boyunca çalışan olduğunu belgelemek ve muaf olduklarını göstermek isteyen çalışanlar e devletten çalışma izin belgesi sorgulamalarına hız kazandırdı. Bilindiği üzere çalışma belgeleri www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranından temin edilecek. Çalışma izin belgesi nasıl alınır? 2021 E devlet ile (tam kapanma muafiyet belgesi) çalışma izin belgesi alma ve başvuru ekranı!

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Çalışan vatandaşların çalışma izni alması için e-Devlet üzerinden SGK ekranından müracaat yapması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bilgiye göre, çalışmak zorunda olanlar tam kapanma muafiyet belgesi alarak işe gidip gelebileceklerken çalışma izin belgesi alma işlemlerinin detayları şöyle;