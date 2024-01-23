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Çalıştığı şirketi 8 milyon Euro dolandırmıştı! Vurgun parasını böyle aklamış
Giriş Tarihi: 23.01.2024 06:39
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
06:40
Çalıştığı şirketi 8 milyon Euro dolandırmıştı! Vurgun parasını böyle aklamış
Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı şirketin 8 milyon eurosunu (263 milyon lira) çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan'a yardım ettiği iddia edilen Yiğit Tufan'ın İzmir'de yakalanmasının ardından vurgunla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Türkiye'ye özel jetle gönderilen paranın transferinin büyük bir kısmının satın alınan milyon dolarlık saatler üzerinden yapıldığı belirlendi.