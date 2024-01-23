Çalıştığı şirketi 8 milyon Euro dolandırmıştı! Vurgun parasını böyle aklamış

Müşterilerin talep ettiği nakit tutarların büyük bir kısmını mühürlü torbalar şeklinde paketleme görevini üstlenen Gündoğan, bir yandan da aynı vardiyada görevli güvenlik personeli Henning Behrens ile yakınlaştı. Tanınmamak için sosyal medya hesaplarından tüm fotoğraflarını kaldıran Gündoğan, 5 yıl önce çektirdiği bir kaç fotoğrafı bilinçli olarak silmedi

