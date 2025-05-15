Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Call Center operasyonu: Uluslararası şebeke çökertildi! Yaşlılara akılalmaz tuzak
Giriş Tarihi: 15.05.2025 14:42 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 09:25

Call Center operasyonu: Uluslararası şebeke çökertildi! Yaşlılara akılalmaz tuzak

Çağrı merkezi kurup yurt dışında yaşayan yaşlı yabancı ülke vatandaşlarını arayarak elektrik ve doğal gaz aboneliklerini uygun tarifeye taşıyacaklarını söyleyen, fakat vatandaşları daha yüksek tarifelere taşıyan dolandırıcılık çetesi çökertildi. Operasyonda, 10 şüpheli 'Call center operasyonu' ile yakalanarak gözaltına alındı.

Bekir COŞKUN
Call Center operasyonu: Uluslararası şebeke çökertildi! Yaşlılara akılalmaz tuzak

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Mezitli ilçesinde çağrı merkezi kurup yurt dışında yaşayan yaşlı yabancı ülke vatandaşlarını arayarak elektrik ve doğal gaz aboneliklerini uygun tarifeye taşıyacaklarını söyleyen çete ile ilgili çalışma başlattı.

Call Center operasyonu: Uluslararası şebeke çökertildi! Yaşlılara akılalmaz tuzak

Ekiplerin yaptığı hassas ve titiz çalışmalar sonucunda uygun tarifeye taşıyacaklarını söyleyerek kandıran, vatandaşları tam tersi daha yüksek tarifelere taşıyan ve mağdurların bu durumu 14 gün içinde fark etmemeleri halinde cayma haklarının da olmadığını belirten dolandırıcılık çetesi çökertildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Call Center operasyonu: Uluslararası şebeke çökertildi! Yaşlılara akılalmaz tuzak

GÖZALTINA ALINDILAR

Paranın şirket sahibine yatırıldığı ve firmanın taşıdıkları müşteri başına komisyon verdiği çetenin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından işyeri sahibi ile sorumlusunun da aralarında bulunduğu ve bazılarının yurt dışında da benzer suçlardan kaydı olan 2 yabancı ülke vatandaşı, 6 yurt dışı doğumlu Türk vatandaşı olmak üzere toplamda 10 şüpheli 'Call center operasyonu' ile yakalanarak gözaltına alındı.

Call Center operasyonu: Uluslararası şebeke çökertildi! Yaşlılara akılalmaz tuzak

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek olan şüphelilerin söz konusu çağrı merkezi ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 13 adet cep telefonu, 6 adet laptop, 3 adet tablet, 13 adet bilgisayar kasası, 1 adet kamera kayıt cihazı, 2 adet masaüstü bilgisayar, 31 bin 800 EURO nakit para ve çok sayıda yazılı materyal ele geçirildi.

Call Center operasyonu: Uluslararası şebeke çökertildi! Yaşlılara akılalmaz tuzak
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ