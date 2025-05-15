Call Center operasyonu: Uluslararası şebeke çökertildi! Yaşlılara akılalmaz tuzak

GÖZALTINA ALINDILAR

Paranın şirket sahibine yatırıldığı ve firmanın taşıdıkları müşteri başına komisyon verdiği çetenin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından işyeri sahibi ile sorumlusunun da aralarında bulunduğu ve bazılarının yurt dışında da benzer suçlardan kaydı olan 2 yabancı ülke vatandaşı, 6 yurt dışı doğumlu Türk vatandaşı olmak üzere toplamda 10 şüpheli 'Call center operasyonu' ile yakalanarak gözaltına alındı.