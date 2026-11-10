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Çamaşır makinesini bu saatlerde çalıştırmak faturayı artırıyor! Elektrikte kritik zaman dilimi
Giriş Tarihi: 10.11.2026 19:08
Çamaşır makinesini bu saatlerde çalıştırmak faturayı artırıyor! Elektrikte kritik zaman dilimi
Ev işlerini akşam saatlerine bırakanlar elektrik faturası açısından önemli bir ayrıntıyı gözden kaçırabiliyor. Elektrik tarifesinde günün farklı zaman dilimleri için ayrı fiyatlar uygulanabiliyor. Bu nedenle çamaşır makinesini çalıştırmadan önce kullanılan tarifenin ve saat aralıklarının bilinmesi gerekiyor.