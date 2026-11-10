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Giriş Tarihi: 10.11.2026 19:08

Çamaşır makinesini bu saatlerde çalıştırmak faturayı artırıyor! Elektrikte kritik zaman dilimi

Ev işlerini akşam saatlerine bırakanlar elektrik faturası açısından önemli bir ayrıntıyı gözden kaçırabiliyor. Elektrik tarifesinde günün farklı zaman dilimleri için ayrı fiyatlar uygulanabiliyor. Bu nedenle çamaşır makinesini çalıştırmadan önce kullanılan tarifenin ve saat aralıklarının bilinmesi gerekiyor.

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Çamaşır makinesini bu saatlerde çalıştırmak faturayı artırıyor! Elektrikte kritik zaman dilimi

Ev işlerini akşam saatlerine bırakanlar elektrik faturası açısından önemli bir ayrıntıyı gözden kaçırabiliyor. Elektrik tarifesinde günün farklı zaman dilimleri için ayrı fiyatlar uygulanabiliyor. Bu nedenle çamaşır makinesini çalıştırmadan önce kullanılan tarifenin ve saat aralıklarının bilinmesi gerekiyor.

Çamaşır makinesini bu saatlerde çalıştırmak faturayı artırıyor! Elektrikte kritik zaman dilimi

Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve kurutma makinesi gibi ev aletleri, hanelerin elektrik tüketiminde önemli bir paya sahip. Günlük işlerini akşam saatlerinde tamamlamayı tercih edenler ise elektrik tarifelerindeki zaman dilimlerine dikkat etmeli. Çünkü elektrik tüketiminin ücretlendirilmesinde kullanılan tarife türü, cihazların hangi saatlerde çalıştırıldığının fatura üzerindeki etkisini değiştirebiliyor.

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Çamaşır makinesini bu saatlerde çalıştırmak faturayı artırıyor! Elektrikte kritik zaman dilimi

ELEKTRİK FATURASINI ARTIRABİLEN SAATLER HANGİLERİ?

Elektrikte çok zamanlı tarife uygulamasında gün, gündüz, puant ve gece olmak üzere üç ayrı zaman dilimine ayrılıyor. Bu tarifeyi kullanan abonelerde 17.00-22.00 saatleri arasındaki puant döneminde tüketilen elektrik, diğer zaman dilimlerine göre daha yüksek birim fiyatla ücretlendirilebiliyor.

Bu nedenle çamaşır makinesi gibi elektrik tüketimi yüksek cihazların bu saat aralığında çalıştırılması, çok zamanlı tarifedeki abonelerin faturalarını artırabiliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Çamaşır makinesini bu saatlerde çalıştırmak faturayı artırıyor! Elektrikte kritik zaman dilimi

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ HANGİ SAATLERDE ÇALIŞTIRMAK DAHA AVANTAJLI?

Çok zamanlı tarifede gece dönemi, gündüz ve puant dönemine kıyasla daha düşük birim fiyat avantajı sunabiliyor. Sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlarda zaman dilimleri şöyle:

  • Gündüz: 06.00-17.00

  • Puant: 17.00-22.00

  • Gece: 22.00-06.00

Çamaşır makinesini bu saatlerde çalıştırmak faturayı artırıyor! Elektrikte kritik zaman dilimi

Bu saatler, sayaç altyapısına göre farklılık gösterebiliyor. Sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlarda ekim ayının son pazar günü ile mart ayının son pazar günü arasında gündüz dönemi 07.00-18.00, puant dönemi 18.00-23.00, gece dönemi ise 23.00-07.00 olarak uygulanabiliyor.

Dolayısıyla çamaşır makinesini çalıştırmadan önce faturadaki zaman dilimlerini ve sayacın uyguladığı saatleri kontrol etmek gerekiyor.

Çamaşır makinesini bu saatlerde çalıştırmak faturayı artırıyor! Elektrikte kritik zaman dilimi

HER ABONE İÇİN AYNI DURUM GEÇERLİ DEĞİL

Elektrik tüketiminin saatlere göre farklı fiyatlandırılması, yalnızca çok zamanlı tarifeyi kullanan aboneler açısından önem taşıyor. Tek zamanlı tarifede ise günün hangi saatinde elektrik tüketildiğine bakılmaksızın aynı birim fiyat uygulanıyor.

Çamaşır makinesini bu saatlerde çalıştırmak faturayı artırıyor! Elektrikte kritik zaman dilimi

Bu nedenle gece saatlerinde çamaşır makinesi çalıştırmanın her hanenin elektrik faturasını düşüreceği düşünülmemeli. Abonelerin öncelikle elektrik faturalarından hangi tarife türünü kullandıklarını kontrol etmesi gerekiyor.

Çamaşır makinesini bu saatlerde çalıştırmak faturayı artırıyor! Elektrikte kritik zaman dilimi

Çok zamanlı tarifeye geçmeyi düşünenlerin de yalnızca gece saatlerindeki düşük fiyatı dikkate alarak karar vermemesi önemli. Özellikle 17.00-22.00 saatleri arasında yoğun elektrik tüketen hanelerde toplam fatura beklenenden yüksek gelebiliyor. En uygun tarife, evdeki tüketim alışkanlıklarına göre belirlenmeli.

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