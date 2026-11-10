Çamaşır makinesini bu saatlerde çalıştırmak faturayı artırıyor! Elektrikte kritik zaman dilimi

ELEKTRİK FATURASINI ARTIRABİLEN SAATLER HANGİLERİ?

Elektrikte çok zamanlı tarife uygulamasında gün, gündüz, puant ve gece olmak üzere üç ayrı zaman dilimine ayrılıyor. Bu tarifeyi kullanan abonelerde 17.00-22.00 saatleri arasındaki puant döneminde tüketilen elektrik, diğer zaman dilimlerine göre daha yüksek birim fiyatla ücretlendirilebiliyor.

Bu nedenle çamaşır makinesi gibi elektrik tüketimi yüksek cihazların bu saat aralığında çalıştırılması, çok zamanlı tarifedeki abonelerin faturalarını artırabiliyor.