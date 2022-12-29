Camdaki Kız Feride öldü mü, nasıl öldü? Camdaki Kız Feride’yi canlandıran Nur Sürer diziden ayrıldı mı, neden?

EN MUTLU OLDUĞUM SET

Nur Sürer, son çekim gününde setten çiçekler ve alkışlarla uğurlandı. Ekibin sürpriziyle pasta da kesen usta oyuncu, yaptığı konuşmada dizi setindeki mutluluğunu dile getirdi:

"Bütün setin yaş ortalaması 43 olmuyordur herhalde. Ben sinemaya gireli 43 yıl oldu. Bu kadar zamandır en mutlu olduğum setin burası olduğunu söylemek istiyorum. Kamera arkasındaki çocukların hepsi evladım gibi. Hiçbirinizi unutmayacağım, buraya yine geleceğim."