Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Camdaki Kız Feride öldü mü, nasıl öldü? Camdaki Kız Feride’yi canlandıran Nur Sürer diziden ayrıldı mı, neden?
Giriş Tarihi: 29.12.2022 17:16 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 17:16

Camdaki Kız Feride öldü mü, nasıl öldü? Camdaki Kız Feride’yi canlandıran Nur Sürer diziden ayrıldı mı, neden?

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız, 29 Aralık Perşembe akşamı 63. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölümünde Nalan, babası Metin'le buluştuktan sonra Feride ile büyük bir hesaplaşma yaşar. Bu hesaplaşma sonrası Feride, tüm gerçekleri olduğu gibi Nalan'a anlatır. Yaşananların ardından Feride'nin yatağında ölü bulunduğu sahne ekranlara gelir. Hal böyleyken dizinin sıkı takipçileri, Camdaki Kız Feride ölüyor mu sorusuna yanıt arıyor. Peki, Camdaki Kız Feride öldü mü, nasıl öldü? Camdaki Kız Feride'yi canlandıran Nur Sürer diziden ayrıldı mı, neden? İşte detaylar.

Camdaki Kız Feride öldü mü, nasıl öldü? Camdaki Kız Feride’yi canlandıran Nur Sürer diziden ayrıldı mı, neden?

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız 63. bölümü ile ekranlardaki yerini alıyor. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Devrim Yakut gibi isimleri buluşturan dizinin yeni bölüm fragmanına, Feride'nin yatağında ölü bulunduğu sahne damga vurdu. İzleyiciler, bu sahne sonrası Camdaki Kız Feride ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu sorularını gündeme taşıdı. Dizide ilk bölümden beri yeri alan ve Nalan'a yaptıklarıyla izleyicileri şaşkına çeviren Feride karakterinin akıbeti merak uyandırdı. Peki, Camdaki Kız Feride ölüyor mu? Camdaki Kız Feride'yi canlandıran Nur Sürer diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar.

Camdaki Kız Feride öldü mü, nasıl öldü? Camdaki Kız Feride’yi canlandıran Nur Sürer diziden ayrıldı mı, neden?

CAMDAKI KIZ FERİDE ÖLDÜ MÜ, NASIL ÖLDÜ?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan OGM Pictures imzalı Camdaki Kız dizisinde Nalan, gerçek annesi Sema'nın başına gelen kötü olayları en acı şekilde Feride'den öğreniyor.

Feride, yıllarca taşıdığı yükü artık Nalan'ın omuzlarına bırakıyor. Nalan, Feride'yle derin bir hesaplaşma yaşasa da Feride'ye onu sevdiğini söylüyor.

Nalan, hayatının sırrını öğrenirken, kabus gibi bir güne uyanıyor. Feride'yi yatağında ölü halde bulan Hafize Nalan'a sesleniyor. Nalan ise annesinin ölümü ile şoka giriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Camdaki Kız Feride öldü mü, nasıl öldü? Camdaki Kız Feride’yi canlandıran Nur Sürer diziden ayrıldı mı, neden?

NUR SÜRER CAMDAKİ KIZ'DAN AYRILDI MI, NEDEN?

Kanal D'nin perşembe akşamları ekrana gelen reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'dan geçen hafta Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi ayrılmıştı.

Hande Ataizi'nin ardından dizinin en önemli karakterlerinden Nalan'ın annesi Feride'yi canlandıran usta oyuncu Nur Sürer de ekibe veda etti.

'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu son çekim gününde setten çiçekler ve alkışlarla uğurlandı. Ekibin vedası sırasında duygusal anlar yaşandı.

Camdaki Kız Feride öldü mü, nasıl öldü? Camdaki Kız Feride’yi canlandıran Nur Sürer diziden ayrıldı mı, neden?

EN MUTLU OLDUĞUM SET

Nur Sürer, son çekim gününde setten çiçekler ve alkışlarla uğurlandı. Ekibin sürpriziyle pasta da kesen usta oyuncu, yaptığı konuşmada dizi setindeki mutluluğunu dile getirdi:

"Bütün setin yaş ortalaması 43 olmuyordur herhalde. Ben sinemaya gireli 43 yıl oldu. Bu kadar zamandır en mutlu olduğum setin burası olduğunu söylemek istiyorum. Kamera arkasındaki çocukların hepsi evladım gibi. Hiçbirinizi unutmayacağım, buraya yine geleceğim."

Camdaki Kız Feride öldü mü, nasıl öldü? Camdaki Kız Feride’yi canlandıran Nur Sürer diziden ayrıldı mı, neden?

CAMDAKİ KIZ 63. BÖLÜM ÖZETİ

Nalan ve Feride arasındaki büyük yüzleşme gerçekleşiyor…

Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız'ın ekrana gelecek yeni bölümünde; Hayri'nin konağa dayanması onu Feride ve Muzo ile karşı karşıya getirir.

SON DAKİKA