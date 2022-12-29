Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız, 29 Aralık Perşembe akşamı 63. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölümünde Nalan, babası Metin'le buluştuktan sonra Feride ile büyük bir hesaplaşma yaşar. Bu hesaplaşma sonrası Feride, tüm gerçekleri olduğu gibi Nalan'a anlatır. Yaşananların ardından Feride'nin yatağında ölü bulunduğu sahne ekranlara gelir. Hal böyleyken dizinin sıkı takipçileri, Camdaki Kız Feride ölüyor mu sorusuna yanıt arıyor. Peki, Camdaki Kız Feride öldü mü, nasıl öldü? Camdaki Kız Feride'yi canlandıran Nur Sürer diziden ayrıldı mı, neden? İşte detaylar.