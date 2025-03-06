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Haberler Yaşam Cami bahçesinde içinde 4 çocuk olan araç alev aldı: Cemaat seferber oldu! “Ağlama sesi duydum…”
Giriş Tarihi: 06.03.2025 18:08 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 18:08

Cami bahçesinde içinde 4 çocuk olan araç alev aldı: Cemaat seferber oldu! “Ağlama sesi duydum…”

Eskişehir'de yüreklerin ağza geldiği olayda facianın eşiğinden dönüldü. Cami bahçesinde park halindeki araç bir anda alev aldı. Bir süre sonra da hareket etmeye başlayan araçta bulunan 4 çocuğu kurtarmak için cemaat seferber oldu. Kurtulan çocukların vücutlarında kısmi yanıkları oluşurken, olay yerine gelen bir kadının çocukların kurtulduğuna sevinmek yerine yanan araca ağlaması dikkatlerden kaçmadı.

İHA
Cami bahçesinde içinde 4 çocuk olan araç alev aldı: Cemaat seferber oldu! Ağlama sesi duydum…

Korkunç olay, Eskişehir'de bulunan İlahiyat Cami'nde meydana geldi. İddiaya göre, cami bahçesinde park halindeki ve yaşları küçük olan G.T., S.T., C.T. ve A.T. isimli çocukların içinde bulunduğu minibüs, sürücüsü H.T.'nin araçtan ayrılmasının ardından bir anda alev almaya başladı. Hem yanan hem de bahçede ilerlemeye başlayan minibüs, cami merdivenlerine çarparak durabildi.

Cami bahçesinde içinde 4 çocuk olan araç alev aldı: Cemaat seferber oldu! Ağlama sesi duydum…

CEMAAT SEFERBER OLDU

Kısa sürede alev topuna dönen araçtaki çocukları kurtarmak için cami cemaati seferber oldu. Alevlerin arasından kurtarılan G.T., S.T., C.T. ve A.T. isimli çocukların vücutlarında kısmi yanıklar oluştu.

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Cami bahçesinde içinde 4 çocuk olan araç alev aldı: Cemaat seferber oldu! Ağlama sesi duydum…

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce yangın kontrol altına alınırken, araç ve caminin asansörü kullanılmaz hale geldi. Olayın şokunu atlatamayan çocuklar ayakta ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Cemaatin müdahalesi ile 1'i erkek 4 çocuk yanmaktan son anda kurtulurken, facia ucuz atlatıldı.

Cami bahçesinde içinde 4 çocuk olan araç alev aldı: Cemaat seferber oldu! Ağlama sesi duydum…

Öte yandan olay yerine gelen bir kadının çocukların kurtulduğuna sevinmek yerine aracın kül olduğuna feryat etmesi ise şaşırttı. Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

Cami bahçesinde içinde 4 çocuk olan araç alev aldı: Cemaat seferber oldu! Ağlama sesi duydum…

"ARAÇTA GAZ KAÇAĞI BAŞLIYOR"

Yılmaz Dedeler isimli vatandaş, "Aracını ortaya bırakıyor çocuklar da içinde yatarken. Araçta gaz kaçağı başlıyor, sonra da alev alıyor. Alev alınca zaten araba kendiliğinden ileri gitmeye başlıyor, camiiye vuruyor. Camiiden herkes yardım ederek 4 tane çocuğu da kurtardık. Rabbim Ramazan ayında yardım etti. Çocukların 2'sinde biraz yanıklar var, diğer 2'sinin sağlık durumu daha iyi. 4-5 yaşlarında ufak çocuklar" dedi.