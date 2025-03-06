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Cami bahçesinde içinde 4 çocuk olan araç alev aldı: Cemaat seferber oldu! “Ağlama sesi duydum…”
Giriş Tarihi: 06.03.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
18:08
Cami bahçesinde içinde 4 çocuk olan araç alev aldı: Cemaat seferber oldu! “Ağlama sesi duydum…”
Eskişehir'de yüreklerin ağza geldiği olayda facianın eşiğinden dönüldü. Cami bahçesinde park halindeki araç bir anda alev aldı. Bir süre sonra da hareket etmeye başlayan araçta bulunan 4 çocuğu kurtarmak için cemaat seferber oldu. Kurtulan çocukların vücutlarında kısmi yanıkları oluşurken, olay yerine gelen bir kadının çocukların kurtulduğuna sevinmek yerine yanan araca ağlaması dikkatlerden kaçmadı.