Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam CAN BORCU 13. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Can Borcu son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 15.03.2025 19:07 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 19:08

CAN BORCU 13. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Can Borcu son bölüm izle!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Can Borcu, 15 Mart 2025 Cumartesi akşama ATV'de ekrana geliyor. Ekrana gelen son bölümünün ardından, dizinin hayranları yeni bölüme odaklandı. Sevilen yapımın bu haftaki bölümünde Yekta, Mehmet'in tüm engellemelerine rağmen Doğa'ya gerçeği açıklar. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, ATV dizi ekranı ile Can Borcu son bölüm izle detayları…

CAN BORCU 13. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Can Borcu son bölüm izle!

Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban ve Mine Tugay gibi sevilen isimlerin yer aldığı yapım, 13. Bölümüyle ekrana geliyor Dizinin yeni bölümünde Annesinin gerçek intihar sebebini öğrenen Doğa, kendisine yalan söyleyen babası ve Çınar'a büyük bir öfke duyar… İşte, Can Borcu 13. Bölüm izle ekranı ve detaylar…

CAN BORCU 13. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Can Borcu son bölüm izle!

CAN BORCU 13. BÖLÜM İZLE

Can Borcu yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv'de.

Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

CAN BORCU YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CAN BORCU 13. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Can Borcu son bölüm izle!

CAN BORCU 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yekta, Mehmet'in tüm engellemelerine rağmen Doğa'ya gerçeği açıklar. Annesinin gerçek intihar sebebini öğrenen Doğa, kendisine yalan söyleyen babası ve Çınar'a büyük bir öfke duyar.Hakan'ın öldürüldüğünü öğrenen Yaşar, bu bilgiyi Şükran'ı eve döndürmek için kullanır.

CAN BORCU 13. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Can Borcu son bölüm izle!

Yasemin'in Ferit'le evliliğini sürdürmekteki ısrarı, Çınar'ı başka arayışlara iter. Emel ile yemeğe çıkan Çınar, onun ağzından laf almaya çalışır. Ancak Sude'nin tanık olduğu bu yemek, Yasemin tarafından yanlış anlaşılır.

CAN BORCU 13. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Can Borcu son bölüm izle!

Doğa, babasını sinirlendirmek için Yekta ile buluşurken, Handan ise Ferit'e annesinin Yasemin'i silahla tehdit ettiğini söyler ve onu Emel'e karşı harekete geçmeye zorlar. Yaşanacak büyük bir gelişme, Handan ve diğerleri için bir kurtuluş mu yoksa yeni bir kâbusun başlangıcı mı olacaktır?