CAN BORCU 13. BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Can Borcu son bölüm izle!

Doğa, babasını sinirlendirmek için Yekta ile buluşurken, Handan ise Ferit'e annesinin Yasemin'i silahla tehdit ettiğini söyler ve onu Emel'e karşı harekete geçmeye zorlar. Yaşanacak büyük bir gelişme, Handan ve diğerleri için bir kurtuluş mu yoksa yeni bir kâbusun başlangıcı mı olacaktır?