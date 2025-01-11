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CAN BORCU 5.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV ile Can Borcu yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
23:37
CAN BORCU 5.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV ile Can Borcu yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
ATV ekranlarının yeni dizisi Can Borcu 5.bölüm fragmanı için sorgulamalar başladı. Başrollerinde Ebru Özkan Saban, Bülent İnal, Mine Tugay gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümde sırların açığa çıkmasıyla eeni bölüm fragmanı takip ediliyor. Dizinin takipçileri haftaya ki bölümden kareler görmek istiyor. Peki, Can Borcu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?