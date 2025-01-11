CAN BORCU 5.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV ile Can Borcu yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

ATV ekranlarının yeni dizisi Can Borcu yeni bölüm fragmanı sorgulanıyor. Gelecek bölümden kareler verecek olan tanıtım için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Can Borcu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?