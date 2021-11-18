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Haberler Yaşam Can Göktuğ Boz’un yeni fotoğrafı çıktı! Başak Cengiz’in katili vahşetten önce buradaydı!
Giriş Tarihi: 18.11.2021 14:12 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 14:13

Can Göktuğ Boz’un yeni fotoğrafı çıktı! Başak Cengiz’in katili vahşetten önce buradaydı!

Can Göktuğ Boz isimli cani, Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı. Talihsiz genç kadın kurtarılamadı. Canavar Boz'un ise yeni fotoğrafı ortaya çıktı. Katil cinayetten önce buradaydı. İşte detaylar...

AYKUT SONCU
Can Göktuğ Boz’un yeni fotoğrafı çıktı! Başak Cengiz’in katili vahşetten önce buradaydı!

SON DAKİKA: CAN GÖKTUĞ BOZ'UN YENİ FOTOĞRAFI ÇIKTI

Son dakika haberi: Türkiye mimar Başak Cengiz'e ağladı... Tüyler ürperten vahşet geçen hafta İstanbul Ataşehir'de yaşandı.

Can Göktuğ Boz’un yeni fotoğrafı çıktı! Başak Cengiz’in katili vahşetten önce buradaydı!

Mimar Başak Cengiz yolda yürürken Can Göktuğ Boz isimli canavarın samuray kılıçlı saldırısına uğradı.

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Can Göktuğ Boz’un yeni fotoğrafı çıktı! Başak Cengiz’in katili vahşetten önce buradaydı!

28 yaşındaki talihsiz genç kadın kurtarılamadı. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı. Cengiz, Ankara'da sonsuzluğa uğurlandı. Gözaltına alınan cani ise tutuklandı.

Son Dakika: Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar

Can Göktuğ Boz’un yeni fotoğrafı çıktı! Başak Cengiz’in katili vahşetten önce buradaydı!

SON DAKİKA: KATİL CAN GÖKTUĞ BOZ: 'DÜŞÜNDÜM Kİ KADIN DİRENEMEZ'

Katil Can Göktuğ Boz, sorgusunda "Ben evden çıkarken birini öldürmeye planladım, hayata karşı bazı kuşkularım vardı. Düşündüm ki kadın direnemez o yüzden onu öldürdüm ama pişmanım" ifadelerini kullanmıştı.

Can Göktuğ Boz’un yeni fotoğrafı çıktı! Başak Cengiz’in katili vahşetten önce buradaydı!

'HASTALIĞIM YOK'

Cani ayrıca; Uyuşturucu ve unutkanlık nedeniyle tedavi gördüğünü, bir hastalığı olmadığını da açıklamıştı.

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