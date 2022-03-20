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Haberler Yaşam Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü ne kadar ücretsiz olacak?
Giriş Tarihi: 20.03.2022 12:25 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 12:25

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü ne kadar ücretsiz olacak?

"Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?" sorusu Çanakkale Zaferinin 107. Yıldönümünde yapılan açılış töreninin ardından sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının yanı sıra Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu'nun görkemli geçişi ile taçlandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü açılışı, coşkuyla yapıldı. Açılış ardından bir süre ücretsiz olacağı duyurulan köprünün geçiş ücreti merak ediliyor. Peki, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, ne zamana kadar ücretsiz olacak? İşte cevabı...

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü ne kadar ücretsiz olacak?

1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 107. Yıldönümünde vatandaşlar ile buluştu. Açılışın ardından yoğun bir ilgiyle karşılanan köprü, mimari anlamda da dünyanın en uzun ortak açıklıklı asma köprüsü olma özelliğini taşıyor. Açılışın ardından bir süre ücretsiz geçiş sağlanabileceği söylenen köprüyü görmek için vatandaşlar akın etti. Ücretsiz sürenin bitişiyle birlikte "Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?" sorusu da gündemde yer alacak. Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü ne kadar ücretsiz? İşte detaylar...

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü ne kadar ücretsiz olacak?

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Cumhuriyetin 100. Yılı sebebiyle 2023 metre olarak çizilen köprünün geçiş ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Köprü, 11 yıl boyunca özel bir şirketin yönetiminde olacak.

Buna göre; 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 TL olarak belirlendi.

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Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü ne kadar ücretsiz olacak?

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

Çanakkale Köprüsü açılışa özel olarak bir süre ücretsiz hizmet verecek. Köprüden ücretsiz olarak geçilebilecek tarihler şöyle:

18-25 Mart 2022

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü ne kadar ücretsiz olacak?

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDE, NEREYİ BAĞLIYOR?

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi yapımına bir buçuk yıldır devam edilen bir yapı. Sona gelinen yeni köprü Çanakkale merkezli olarak inşa edildi.

Proje, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Çanakkale'nin Lapseki ilçesini birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 km uzunluğundaki otoyolu ve 13 km uzunluğundaki bağlantı yollarını kapsıyor.

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü ne kadar ücretsiz olacak?

1915 Çanakkale Köprüsü Avrupa yakasında yer alan Gelibolu ilçe merkezinin 10 kilometre güneyindeki Sütlüce köyü ile Asya yakasında bulunan Lapseki ilçesini birbirine bağlıyor.

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