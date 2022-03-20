Haberler Yaşam Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü ne kadar ücretsiz olacak?

Giriş Tarihi: 20.03.2022 12:25 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 12:25

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü ne kadar ücretsiz olacak?

"Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?" sorusu Çanakkale Zaferinin 107. Yıldönümünde yapılan açılış töreninin ardından sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının yanı sıra Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu'nun görkemli geçişi ile taçlandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü açılışı, coşkuyla yapıldı. Açılış ardından bir süre ücretsiz olacağı duyurulan köprünün geçiş ücreti merak ediliyor. Peki, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, ne zamana kadar ücretsiz olacak? İşte cevabı...