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Giriş Tarihi: 18.03.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 07:49

Çanakkale Zaferi tarihi, önemi ve anlamı: 18 Mart’ta ne oldu, nasıl kazanıldı, Çanakkale Deniz Zaferi’nin önemi ve anlamı nedir?

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde bu önemli günün tarihi ve anlamı hakkında araştırmalar hız kazandı. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle, tarihi bir zafer kazandığımız Çanakkale Cephesi'nde şehit olanlar anılacak. Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman Türk ordusunun Çanakkale'de kazandığı zaferin 108. Yıl dönümü kutlanırken, Çanakkale Zaferi tarihi, önemi ve anlamı hatırlanarak şehitlerimiz anılacak. Peki, 18 Mart'ta ne oldu, Çanakkale Deniz Zaferi'nin önemi ve anlamı nedir gibi sorularla araştırıyor. İşte Çanakkale Zaferi tarihi, önemi ve anlamı.

Çanakkale Zaferi tarihi, önemi ve anlamı: 18 Mart’ta ne oldu, nasıl kazanıldı, Çanakkale Deniz Zaferi’nin önemi ve anlamı nedir?

Türk milletinin milli mücadele ruhunu, Türk askeri gücünü ve milli egemenlik ısrarımızı gösterdiğimiz 1. Dünya Savaşı esnasında, Gelibolu Yarımadası'nda büyük bir zafere imza attık. İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleşen Çanakkale Savaşı'nın akabinde düşmanı hezimete uğrattık. Bu büyük zaferin yıl dönümünde, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin tarihi hakkında bilgi edinmek isteyenler 18 Mart'ta ne oldu, Çanakkale Deniz Zaferi'nin önemi ve anlamı nedir sorularına yanıt arıyor. İşte Çanakkale Zaferi tarihi, önemi ve anlamı hakkında merak edilenler.

Çanakkale Zaferi tarihi, önemi ve anlamı: 18 Mart’ta ne oldu, nasıl kazanıldı, Çanakkale Deniz Zaferi’nin önemi ve anlamı nedir?

18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü Anlamı Ve Önemi

Zorlu koşullara ve büyük kayıplara rağmen tarihe geçen bir zafer kazandığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi anlamı ve önemi geçmişten günümüze unutulmayacak izler bırakmıştır.

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Çanakkale Zaferi tarihi, önemi ve anlamı: 18 Mart’ta ne oldu, nasıl kazanıldı, Çanakkale Deniz Zaferi’nin önemi ve anlamı nedir?

Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Çanakkale Zaferi tarihi, önemi ve anlamı: 18 Mart’ta ne oldu, nasıl kazanıldı, Çanakkale Deniz Zaferi’nin önemi ve anlamı nedir?

Çanakkale Zaferi'nin Türk Tarihi Açısından Önemi Nedir?

Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir "anıtcephe" dir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.

Çanakkale Zaferi tarihi, önemi ve anlamı: 18 Mart’ta ne oldu, nasıl kazanıldı, Çanakkale Deniz Zaferi’nin önemi ve anlamı nedir?

18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü Ne Zaman İlan Edildi?

18 Mart tarihi kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik makamına ulaşan yüce insanları bir kere daha hatırladığımız, minnettarlığımızı, şükran duygularımızı sunduğumuz kutlu bir gündür. İşte bu nedenle 27.06.2002 tarihinde 4768 sayılı kanunla 18 Mart, Şehitler günü olarak kabul edilmiştir..

Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale Geçilemez!" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır.

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