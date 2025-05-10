Çanakkale’de katliam gibi kaza! 8 ölü 21 yaralı: Kazada korkunç ihmal...

VALİ OLAY YERİNDE

Çanakkale Valisi Doç.Dr. Ömer Toraman ve İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.Vali Toraman; "5 vatandaşımızın ardından hastaneye kaldırılan 3 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Şu anda toplamda 8 vatandaşımızı kaybettik. Yaralılarımıza müdahaleler devam ediyor, 20 vatandaşımız hastanelere sevk edildi ve bazı yaralılarımızın hayati tehlikesi devam ediyor. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma yürütülmektedir. Sağlık birimlerimiz de gerekli müdahaleyi yapıyor. Büyük geçmiş olsun diliyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.