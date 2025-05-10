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Çanakkale'de katliam gibi kaza! 8 ölü 21 yaralı: Kazada korkunç ihmal...
Giriş Tarihi: 10.05.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025
20:41
Çanakkale'de katliam gibi kaza! 8 ölü 21 yaralı: Kazada korkunç ihmal...
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, bugün öğle saatlerinde tomruk yüklü kamyonun karşı şeride geçmesiyle meydana gelen zincirleme kazada 8 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Yola saçılan tomruklar nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken, kazanın kamyonun ağır tonajlı olması nedeniyle lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği ileri sürüldü. Adalet Bakanlığı olayla ilgili 2 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini açıkladı.