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Haberler Yaşam Çanakkale'de katliam gibi kaza! 8 ölü 21 yaralı: Kazada korkunç ihmal...
Giriş Tarihi: 10.05.2025 18:01 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 20:41

Çanakkale'de katliam gibi kaza! 8 ölü 21 yaralı: Kazada korkunç ihmal...

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, bugün öğle saatlerinde tomruk yüklü kamyonun karşı şeride geçmesiyle meydana gelen zincirleme kazada 8 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Yola saçılan tomruklar nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken, kazanın kamyonun ağır tonajlı olması nedeniyle lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği ileri sürüldü. Adalet Bakanlığı olayla ilgili 2 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini açıkladı.

Cennete ÜSTEMEL
Çanakkale’de katliam gibi kaza! 8 ölü 21 yaralı: Kazada korkunç ihmal...

Korkunç kaza bugün öğle saatlerinde Çanakkale Ezine yolu Anıtyağ Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Mersinli Batır ailesi, yaklaşık 3 yıldır Bayramiç Ebubekirler Köyü'ndeki ormanlık alanda kesim yaparak kestikleri tomrukları kamyonlarıyla her gün Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünleri işleyen bir fabrikaya taşıyordu.

Çanakkale’de katliam gibi kaza! 8 ölü 21 yaralı: Kazada korkunç ihmal...

ÇANAKKALE'YE YOLA ÇIKTI

Sabah saatlerinde kesimi tamamlayarak kardeşiyle birlikte kamyona yükleyen Oktay Batır, her gün olduğu gibi bugünde tomrukları fabrikaya indirmek üzere Çanakkale'ye doğru yola çıktı. İddiaya göre ağır tonajlı kamyonun Anıtyağ Mevkiinde lastiği patladı.

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Çanakkale’de katliam gibi kaza! 8 ölü 21 yaralı: Kazada korkunç ihmal...

OTOBÜSE ÇARPTI

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Batır, karşı şeride geçerek İzmir istikametine gitmekte olan Mehmet Altınok yönetimindeki otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Tomrukların ortalığa saçılmasıyla savaş alanına dönen kazada aynı şeritten gelen iki araçta yola savrulan tomruklara çarptı.

Çanakkale’de katliam gibi kaza! 8 ölü 21 yaralı: Kazada korkunç ihmal...

8 KİŞİ ÖLDÜ 21 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken kazada kamyon sürücü Oktay Batır, otobüs şoförü Mehmet Altınok, Semih Atmaca, Fatma bektaş ve Aynur Karabey olay yerinde hayatını kaybetti. Ezine Devlet Hastanesine sevk edilen Samettin Kayatekin, Orhan Şale, Kamile Başkurt ise tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Çanakkale’de katliam gibi kaza! 8 ölü 21 yaralı: Kazada korkunç ihmal...

VALİ OLAY YERİNDE

Çanakkale Valisi Doç.Dr. Ömer Toraman ve İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.Vali Toraman; "5 vatandaşımızın ardından hastaneye kaldırılan 3 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Şu anda toplamda 8 vatandaşımızı kaybettik. Yaralılarımıza müdahaleler devam ediyor, 20 vatandaşımız hastanelere sevk edildi ve bazı yaralılarımızın hayati tehlikesi devam ediyor. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma yürütülmektedir. Sağlık birimlerimiz de gerekli müdahaleyi yapıyor. Büyük geçmiş olsun diliyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.