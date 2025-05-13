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Çanakkale’de tesisatçı İsmail Çakmak ailesini öldürüp intihar etmişti: Aile dramı çeteyi çökertti!
Giriş Tarihi: 13.05.2025 08:41
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
09:25
Çanakkale’de tesisatçı İsmail Çakmak ailesini öldürüp intihar etmişti: Aile dramı çeteyi çökertti!
Çanakkale'de tesisatçı İsmail Çakmak, geçtiğimiz yıl eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti. İntihardan yola çıkan jandarma, lideri fabrikatör, finans sorumlusu diş hekimi oğlu olan çeteyi çökertti. Çetenin işyerinde bir ailenin yok olmasına neden olan senetler ele geçirildi.