Çanakkale’de tesisatçı İsmail Çakmak ailesini öldürüp intihar etmişti: Aile dramı çeteyi çökertti!

FABRİKATÖR ÇIKTI

Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde inşaatlarda su tesisatı işleri yapan İsmail Çakmak, geçen Temmuz'da eşi Filiz Çakmak (38) ile oğlu Baturalp Çakmak'ı (8) pompalı tüfekle öldürüp intihar etti.

"Cinnet" iddialarını inandırıcı bulmayan Biga Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma üzerine harekete geçen Çanakkale Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı ekipler, telefonunda tespit ettiği bazı notlar ve numaralardan yola çıkarak, İsmail Çakmak'ın işleri için, ilçede geçi bekçiliği yapan Cihangir Turan ve Özgür Ürkmez'den dönem dönem borç aldığını belirledi. İki şüphelinin, bir tefeci çetesine aracılık yaptığını tespit eden jandarma, lidere ve diğer üyelerine ulaşmak için teknik ve fiziki takibe başladı. Bu takiple çetenin liderinin Balıkesir'in Gönen İlçesi'nde çeltik fabrikası bulunan İbrahim Baş, finans sorumlusunun ise üniversite sınavında bölge birincisi olan diş hekimi oğlu Burak Baş olduğu ortaya çıktı.