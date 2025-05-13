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Haberler Yaşam Çanakkale’de tesisatçı İsmail Çakmak ailesini öldürüp intihar etmişti: Aile dramı çeteyi çökertti!
Giriş Tarihi: 13.05.2025 08:41 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 09:25

Çanakkale’de tesisatçı İsmail Çakmak ailesini öldürüp intihar etmişti: Aile dramı çeteyi çökertti!

Çanakkale'de tesisatçı İsmail Çakmak, geçtiğimiz yıl eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti. İntihardan yola çıkan jandarma, lideri fabrikatör, finans sorumlusu diş hekimi oğlu olan çeteyi çökertti. Çetenin işyerinde bir ailenin yok olmasına neden olan senetler ele geçirildi.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Çanakkale’de tesisatçı İsmail Çakmak ailesini öldürüp intihar etmişti: Aile dramı çeteyi çökertti!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçen hafta, vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak mallarına el konan çeteye yönelik olarak Çanakkale merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, 7 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. SABAH, lideri fabrikatör, ikinci adamı ise diş hekimi oğlu olan ve esnafın adeta kanını emen çetenin bir ailenin yok olmasına neden olduğunu ortaya çıkardı.

Çanakkale’de tesisatçı İsmail Çakmak ailesini öldürüp intihar etmişti: Aile dramı çeteyi çökertti!

FABRİKATÖR ÇIKTI

Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde inşaatlarda su tesisatı işleri yapan İsmail Çakmak, geçen Temmuz'da eşi Filiz Çakmak (38) ile oğlu Baturalp Çakmak'ı (8) pompalı tüfekle öldürüp intihar etti.

"Cinnet" iddialarını inandırıcı bulmayan Biga Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma üzerine harekete geçen Çanakkale Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı ekipler, telefonunda tespit ettiği bazı notlar ve numaralardan yola çıkarak, İsmail Çakmak'ın işleri için, ilçede geçi bekçiliği yapan Cihangir Turan ve Özgür Ürkmez'den dönem dönem borç aldığını belirledi. İki şüphelinin, bir tefeci çetesine aracılık yaptığını tespit eden jandarma, lidere ve diğer üyelerine ulaşmak için teknik ve fiziki takibe başladı. Bu takiple çetenin liderinin Balıkesir'in Gönen İlçesi'nde çeltik fabrikası bulunan İbrahim Baş, finans sorumlusunun ise üniversite sınavında bölge birincisi olan diş hekimi oğlu Burak Baş olduğu ortaya çıktı.

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Çanakkale’de tesisatçı İsmail Çakmak ailesini öldürüp intihar etmişti: Aile dramı çeteyi çökertti!

EL KOYDUĞU GAYRİMENKKULERİ OĞLUNUN ÜZERİNE YAPMIŞ

İbrahim Baş ve çete üyelerinin bölgede zor durumda olan esnafı yüksek faizle para verdiği, ödeyemeyenlerinin de mallarını haczettirdiği ya da zorla ellerinden aldığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden İbrahim ve oğlu Burak Baş, Ferhan Deniz ve oğlu Şahan Atakan Deniz, Serdar Metin, Cihangir Turan ve Özgür Ürkmez tutuklandı. İbrahim Baş'ın oğlu Burak Baş üzerine kayıtlı 1 milyar 250 milyon lira değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el kondu.

Çanakkale’de tesisatçı İsmail Çakmak ailesini öldürüp intihar etmişti: Aile dramı çeteyi çökertti!

ÖLDÜREN SENETLER ÇETEDEN ÇIKTI

MASAK tarafından yapılan incelemede de çete üyelerinin banka hesaplarında 3 milyar 700 milyon liralık hareketlilik, gece bekçisi Cihangir Turan'ın hesabında ise 63 milyon lira olduğu belirlendi. Çete üyelerinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada yüzlerce çekin yanı sıra, İsmail Çakmak'ı intihara sürükleyen 1 milyon 300 bin liralık 2 senet bulundu.