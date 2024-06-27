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Canavar anne Eylem Tok Türkiye'ye iade edilecek mi? ABD Dışişleri Bakanlığından flaş hamle
Giriş Tarihi: 27.06.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
19:47
Canavar anne Eylem Tok Türkiye'ye iade edilecek mi? ABD Dışişleri Bakanlığından flaş hamle
Türkiye canavar anne Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur'un ABD'deki davasını konuşuyor. Türkiye'ye iade edilmelerine ilişkin Ankara'ın temasları sürerken, ABD Dışişleri Bakanlğından dikkat çeken bir hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından John Joseph Moakley Boston Federal Mahkemesi savcılığına Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi için yazı gönderildi. İşte Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin detaylar...