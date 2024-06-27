Canavar anne Eylem Tok Türkiye’ye iade edilecek mi? ABD Dışişleri Bakanlığından flaş hamle

İADE SÜRECİNİN HIZLANMASI BEKLENİYOR

Bu deklarasyon, Türkiye'nin iade talebine dair sürecin hızlandırılmasını amaçlıyor. Türkiye tarafından Eylem Tok'un iadesini talep ederken öne sürülen iki ana suç olan "suçluyu koruma ve delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme"nin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından iade anlaşması çerçevesinde kabul edilmesi ise iade ihtimalini artırıyor.

