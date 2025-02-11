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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur için iade kararı!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 22:50 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 23:25

SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur için iade kararı!

Son dakika haberleri...1 Mart 2024'te ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparan Timur Cihantimur ve canavar annesi Eylem Tok hakkında flaş bir gelişme yaşandı. ABD'ye kaçan anne ve katil oğlunun yargılandığı davada ikilinin Türkiye'ye iade edilmelerine karar verildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Kerim CENGİL
SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur için iade kararı!

1 Mart 2024 tarihinde İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'u annesi Eylem Tok Mısır'a oradan da ABD'ye kaçırmıştı.

SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur için iade kararı!

Olay sonrası başlatılan adli soruşturma kapsamında iadesi talep edilen şüpheliler ABD'de yakalanarak gözaltına alındı.

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SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur için iade kararı!

İADE KARARI VERİLDİ

Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verildi.

SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur için iade kararı!

ADALET BAKANI TUNÇ AÇIKLADI

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları söyledi:

"İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir.

SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur için iade kararı!

Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz"

SON DAKİKA