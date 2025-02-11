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SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur için iade kararı!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
23:25
SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur için iade kararı!
Son dakika haberleri...1 Mart 2024'te ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparan Timur Cihantimur ve canavar annesi Eylem Tok hakkında flaş bir gelişme yaşandı. ABD'ye kaçan anne ve katil oğlunun yargılandığı davada ikilinin Türkiye'ye iade edilmelerine karar verildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.