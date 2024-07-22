Canavar Avcısı oyuncuları ve konusu: Canavar Avcısı filmi ne zaman çekildi?

CANAVAR AVCISI KONUSU

Monster Hunter, Artemis adlı bir Birleşmiş Milletler askeri takımının kadın liderine odaklanıyor. Karakter günün birinde bir portaldan geçerek farklı bir gerçekliğe geliyor. Geldiği bu evrenin, canavarların istilası altında olan, tehlikeli bir gezegen olduğunu fark eden kadın, orada, görevi bu yaratıkları ortadan kaldırmak olan cesur Hunter'la tanışıyor.