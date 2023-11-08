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Haberler Yaşam Candan kardeşler hakkında flaş iddia! Örgütün gizli kasası, dev vurgun: 'Sazan sarmalı' yöntemiyle...
Giriş Tarihi: 08.11.2023 13:24 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 13:27

Candan kardeşler hakkında flaş iddia! Örgütün gizli kasası, dev vurgun: 'Sazan sarmalı' yöntemiyle...

Beril ve Kıvanç Talu'nun milyonluk vurgun iddiası ile Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla tutuklanmasının ardından fenomenlerin hayatı mercek altına alınmaya başlandı. Son olarak lüks yaşantılarını sürekli sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Candan kardeşlerin sazan sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğu ve örgütün gizli kasası oldukları yönünde iddialar bulunuyor. İşte detaylar...

Candan kardeşler hakkında flaş iddia! Örgütün gizli kasası, dev vurgun: ’Sazan sarmalı’ yöntemiyle...

Beril Talu ve Kıvanç Talu'nun 150 milyol TL'lik vurgun iddiası, Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrildi.

Candan kardeşler hakkında flaş iddia! Örgütün gizli kasası, dev vurgun: ’Sazan sarmalı’ yöntemiyle...

Son olarak; bir moda programıyla ünlenen ve lüks yaşantılarını sürekli sosyal medyada paylaşan Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapıldı. Candan kardeşler hakkındaki iddialar ise oldukça vahim...

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Candan kardeşler hakkında flaş iddia! Örgütün gizli kasası, dev vurgun: ’Sazan sarmalı’ yöntemiyle...

Yapılan suç duyurusunda; Bahar ve Nihal Candan'ın sazan sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğu ve örgütün gizli kasası oldukları yönünde iddialar bulunuyor.

Candan kardeşler hakkında flaş iddia! Örgütün gizli kasası, dev vurgun: ’Sazan sarmalı’ yöntemiyle...

3 ŞİKAYETÇİ 25 MAĞDUR YER ALDI

Birgün'de yer alan habere göre; 26 Eylül 2023 tarihinde yapılan suç duyurusunda 3 şikâyetçi ve 25 mağdur yer aldı. İddiaya göre; İstanbul'da kliniği olan Kars doğumlu Doktor Refik E. E., Hacı İsrafil S. isimli tanıdığına WhatsApp'tan araç listesi gönderdi. Bu araçların batık şirketlerden el konulan filo araçları olduğunu ve TMSF'nin, vergi dairelerinin piyasadan yüzde 30-40 daha ucuza sattığını söyledi.

Dolandırıcıların senaryosuna göre; bir kişi en fazla üç araç alabiliyordu. Bunun için bir şirket kurulmuştu ve araç satın almak isteyen kişilerden yüzde 10 hizmet bedeli alınıyordu. Araç satın almak isteyen kişi 21 gün önce paranın tamamını göndermeliydi. Şirket takas da kabul ediyordu. İddiaya göre; Hacı İsrafil S., Ekim 2022'de 1.5 milyon TL'lik bir araç için ismini yazdırdı. Doktor olduğu için güvendiği Refik. E.E.'ye paranın tamamını gönderdi.

Candan kardeşler hakkında flaş iddia! Örgütün gizli kasası, dev vurgun: ’Sazan sarmalı’ yöntemiyle...

"YAKININDAKİ KİŞİLERİ ARAÇ ALMAYA İKNA ETMESİ" TEKLİF EDİLDİ

Bir hafta sonra Doktor Refik E. E., "Otomobilin hazır gel, teslim al" diyerek onu çağırdı. İstanbul'a gelen Hacı İsrafil E., burada şirketin sahibi olarak Kaan Hamzaoğlu isimli kişiyle tanıştırıldı. Lüks lokantalardaki akşam yemekleri ve otellerdeki toplantılarla gözü boyandı. Hacı İsrafil S.'nin ifadesine göre; araç alım satım işinin yılbaşına kadar süreceği ve herkesin büyük para kazanabileceği anlatılmıştı. Hacı İsrafil S.'ye çok fazla çevreye duyurmadan, yakınındaki kişileri araç almaya ikna etmesi teklif edildi. Bunun karşılığında komisyon verilecekti.

Hacı İsrafil S.'nin Kars'taki akrabaları ve arkadaş çevresinden çok sayıda kişi araç satın almak ve takas için ismini yazdırdı. İlk dönemde araçlar sorunsuz teslim edildi ve güven tesis edildi. Aslında talebin artması ve vurgun yapılacak para hedefine ulaşılması bekleniyordu. Bu sırada 20'yi aşkın talep geldi, bazıları otomobillerini ve evlerini takas için şirkete devretmişti.

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