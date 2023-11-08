Candan kardeşler hakkında flaş iddia! Örgütün gizli kasası, dev vurgun: ’Sazan sarmalı’ yöntemiyle...

Beril ve Kıvanç Talu'nun milyonluk vurgun iddiası ile Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla tutuklanmasının ardından fenomenlerin hayatı mercek altına alınmaya başlandı. Son olarak lüks yaşantılarını sürekli sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Candan kardeşlerin sazan sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğu ve örgütün gizli kasası oldukları yönünde iddialar bulunuyor. İşte detaylar...