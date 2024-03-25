Cani babaya ağır müebbet talebi! Oğlunu öldürdü, cinleri adres gösterdi

44 yaşındaki Murat Ateş iki çocuğu ve eşine kötü davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ailesi kendisinden uzakta yaşıyordu. Murat Ateş uyuşturucu madde kullandığı için birkaç kez ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına kaldırılmıştı.