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Giriş Tarihi: 25.03.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 07:58

Cani babaya ağır müebbet talebi! Oğlunu öldürdü, cinleri adres gösterdi

İstanbul'da uyuşturucu bağımlısı baba Murat Ateş, sözde cinlerin etkisi altında olduğu iddiasıyla geçen yıl 2 Mayıs'ta silahla oğlunun canına kıydı. Cinlerden oğlunu öldürmesi için talimat aldığını ve mecburiyetten öldürdüğünü söyleyen cani baba tutuklanarak cezaevine gönderilirken hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK
Cani babaya ağır müebbet talebi! Oğlunu öldürdü, cinleri adres gösterdi

İstanbul'da uyuşturucu bağımlısı baba 'Cinlerin' etkisi altında olduğu iddiasıyla oğlunun canına kıydı. Olay 2 Mayıs 2023 tarihinde Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi.

Cani babaya ağır müebbet talebi! Oğlunu öldürdü, cinleri adres gösterdi

44 yaşındaki Murat Ateş iki çocuğu ve eşine kötü davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ailesi kendisinden uzakta yaşıyordu. Murat Ateş uyuşturucu madde kullandığı için birkaç kez ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına kaldırılmıştı.

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Cani babaya ağır müebbet talebi! Oğlunu öldürdü, cinleri adres gösterdi

"HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM, KURBAN İSTİYORLAR"

Murat Ateş aile bireylerine sık sık mesajlar atarak tehditlerde bulunarak kendisine talimatlar verildiğini yerine getireceği yönünde sözler sarf ediyordu. Son olarak eşine, 'Sizi sıraya koyacağım, sizi kurban istiyorlar.

Cani babaya ağır müebbet talebi! Oğlunu öldürdü, cinleri adres gösterdi

Hanginizden başlayacağımı bilmiyorum, hepinizi öldüreceğim' şeklinde mesaj gönderdi. Genç kadın eşinden aldığı ölüm mesajlarının ardından mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdı.

Cani babaya ağır müebbet talebi! Oğlunu öldürdü, cinleri adres gösterdi

OĞLUNUN CANINA KIYDI

Olay günü Gaziosmanpaşa'da bulunan kayınpederinin ikametine giden Murat Ateş burada oğlu Mutlucan Ateş'i gördü. Konuşma bahanesiyle oğlunu evin kömürlüğüne indirerek üzerindeki silahla iki el ateş ederek öldürdü.

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