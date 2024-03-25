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Cani babaya ağır müebbet talebi! Oğlunu öldürdü, cinleri adres gösterdi
Giriş Tarihi: 25.03.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
07:58
Cani babaya ağır müebbet talebi! Oğlunu öldürdü, cinleri adres gösterdi
İstanbul'da uyuşturucu bağımlısı baba Murat Ateş, sözde cinlerin etkisi altında olduğu iddiasıyla geçen yıl 2 Mayıs'ta silahla oğlunun canına kıydı. Cinlerden oğlunu öldürmesi için talimat aldığını ve mecburiyetten öldürdüğünü söyleyen cani baba tutuklanarak cezaevine gönderilirken hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.