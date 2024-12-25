Cani koca Semra Aysal’i uçurumdan atmıştı! Acılı ağabey SABAH’a konuştu O cani beraat ederse yıkılırız

Savcı Taş itirazında, ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan, "Kuşkudan sanık yararlanır" ilkesi uyarında sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulunun, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesi olduğunu belirterek mahkumiyet hükmü kurulamayacağını ifade etti.



