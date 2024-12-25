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Cani koca Semra Aysal'i uçurumdan atmıştı! Acılı ağabey SABAH’a konuştu O cani beraat ederse yıkılırız
Giriş Tarihi: 25.12.2024 06:53
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
06:55
Cani koca Semra Aysal'i uçurumdan atmıştı! Acılı ağabey SABAH’a konuştu O cani beraat ederse yıkılırız
Muğla Fethiye'nin dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi vahşetinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı 400 bin liralık sigorta parasını alabilmek için uçurumdan aşağı ittiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanan sanık Hakan Aysal lehine itirazda bulunmuştu. Yaşanan bu gelişmelerle ilgili Semra Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu, SABAH'a konuştu.