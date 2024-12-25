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Haberler Yaşam Cani koca Semra Aysal'i uçurumdan atmıştı! Acılı ağabey SABAH’a konuştu O cani beraat ederse yıkılırız
Giriş Tarihi: 25.12.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 06:55

Cani koca Semra Aysal'i uçurumdan atmıştı! Acılı ağabey SABAH’a konuştu O cani beraat ederse yıkılırız

Muğla Fethiye'nin dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi vahşetinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı 400 bin liralık sigorta parasını alabilmek için uçurumdan aşağı ittiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanan sanık Hakan Aysal lehine itirazda bulunmuştu. Yaşanan bu gelişmelerle ilgili Semra Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu, SABAH'a konuştu.

Ceyhan TORLAK
Cani koca Semra Aysal’i uçurumdan atmıştı! Acılı ağabey SABAH’a konuştu O cani beraat ederse yıkılırız

İstanbul'dan 2018'de tatil için Fethiye'ye götürdüğü 7 aylık eşi Semra Aysal, dünyaca ünlü Kelebekler Vadisine düşerek ölen Hakan Aysal, genç kadını 400 bin liralık sigorta parasını alabilmek için uçurumdan attığı iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cani koca Semra Aysal’i uçurumdan atmıştı! Acılı ağabey SABAH’a konuştu O cani beraat ederse yıkılırız

Karar, Bölge İdare Mahkemesi ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından da onandı. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Taş ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adına karara itiraz etti.

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Cani koca Semra Aysal’i uçurumdan atmıştı! Acılı ağabey SABAH’a konuştu O cani beraat ederse yıkılırız

Savcı Taş itirazında, ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan, "Kuşkudan sanık yararlanır" ilkesi uyarında sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulunun, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesi olduğunu belirterek mahkumiyet hükmü kurulamayacağını ifade etti.

Cani koca Semra Aysal’i uçurumdan atmıştı! Acılı ağabey SABAH’a konuştu O cani beraat ederse yıkılırız

Savcı, bu nedenlerle Yargıtay'ın onamasının kaldırılmasını, Bölge İdare Mahkemesi kararının da bozulmasını istedi.

Cani koca Semra Aysal’i uçurumdan atmıştı! Acılı ağabey SABAH’a konuştu O cani beraat ederse yıkılırız

İtirazı kabul edilmezse ise dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilmesini de talep etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası ne karar çıkacağı merakla bekleniyor.

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