Caniden kan donduran itiraf: Yakalanmasaydım kızı da kendimi de öldürecektim

'KIZI DA KENDİMİ DE ÖLDÜRECEKTİM'

Hayati Belli, yakalanmaması halinde kaçırdığı M.Y. ile kendisini de öldüreceğini belirterek, "Bu kadar olayı olduktan sonra artık yaşamamın bir anlamı yok. Olayın olduğu eve gelerek burada önce kızı öldürecektim, sonra da kendim intihar edecektim" dedi.