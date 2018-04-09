Caniden kan donduran itiraf: Yakalanmasaydım kızı da kendimi de öldürecektim

CİNAYETLERİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI
Hayati Belli, jandarmadaki ifadesinde işlediği cinayetleri soğukkanlılıkla anlattı. Belli, "Olay günü eşimle saat 01.30 sıralarında tartışmaya başladım. Tartışma kavgaya dönüşmesiyle cinnet geçirdim. Önce iki çocuğu, sonra da eşimi, başlarına vurarak öldürdüm. Daha sonra cesetleri evin bahçesinde bulunan boş eve taşıdım. Sabah M. uyandı. Kendisine annesi ile tartıştığımızı ve iki kardeşini alarak evi terk ettiklerini söyledim. Birlikte arabaya binip, gezmeye çıktık" dedi.