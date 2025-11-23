Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 23.11.2025 23:14

ÇARPINTI 12.BÖLÜM FRAGMANI: Çarpıntı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

Star TV'de yayınlanan Çarpıntı dizisi için 12. bölüm hazırlıkları sürüyor. Yeni bölüm fragmanının paylaşılmasıyla birlikte karakterlerin yaşayacağı gelişmeler ve hikâyenin nasıl ilerleyeceği merak edilmeye başladı. Başrollerinde Lizge Cömert, Kerem Bürsin, Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın yer aldığı yapımda gelecek hafta izleyiciyi hangi olayların beklediği gündeme geldi. İşte Çarpıntı'nın yeni bölüm fragmanına dair öne çıkan bilgiler…

Çarpıntı dizisinin son bölümünün ardından izleyicilerin merakı, yeni bölümün fragmanına yöneldi. Fragmanın, karakterleri bekleyen sürpriz gelişmelere dair ipuçları sunması bekleniyor. Star TV'de yayınlanan Çarpıntı dizisinin 12. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu mu? İşte tüm detaylar…

ÇARPINTI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragman linki için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/carpinti/fragmanlar

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aras, ağır darp edilmiş halde Alkan Konağı'nın kapısına bırakılırken evde büyük bir panik yaşanır. Metin ve Reyhan ise Aslı'nın ortadan kaybolduğunu öğrenir.

Reyhan'ın suçluluk duygusu büyürken Hülya tamamen yıkılır; Aslı'nın başına ne geldiğini bilmemek, hem Aras'ı hem de iki kadını tüketir. Bu süreçte Aslı, Serkan'ın insafına kalmıştır.

Serkan, onu ıssız bir yere götürerek tehdit eder; amacı açıktır: Aslı'yı kendisiyle evlenmeye mecbur bırakmak. Aslı eve geri getirildiğinde ise konakta nefesler tutulur. Aras, ölümden döndüğü halde Aslı'nın başına gelenlerin ardından Serkan'dan intikam almak için yemin eder.

Reyhan ise Halit'in kurduğu oyunun giderek kontrolden çıktığını fark eder. Tam bu noktada Halit, çok daha büyük bir hamle yaparak herkesi şoke eden teklifi ortaya koyar.