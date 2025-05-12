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Haberler Yaşam ÇAYKUR 1.500 İŞÇİ ALIMI İLANI 2025: Çaykur işçi alımı son başvuru günü ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:02 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 06:02

ÇAYKUR 1.500 İŞÇİ ALIMI İLANI 2025: Çaykur işçi alımı son başvuru günü ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

Çaykur 1500 mevsimlik işçi alımı başvuruları devam ediyor. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 9 Mayıs 2025 tarihinden itibaren resmi internet sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden ya da İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla başvuruları alacak. Beden işçisi ve çay eksperi pozisyonlarında istihdam sağlanacak alımlarla ilgili detayları merak eden adaylar, "Çaykur 1.500 işçi alımı ne zaman, başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2025 Çaykur işçi alımı ilanı başvuru ekranı.

ÇAYKUR 1.500 İŞÇİ ALIMI İLANI 2025: Çaykur işçi alımı son başvuru günü ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

ÇAYKUR, 2025 yılı kapsamında beden işçisi, mevsimlik işçi ve çay eksperi gibi farklı kadrolarda toplam 1.500 kişilik personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. 9 Mayıs'ta başlayan başvuru süreci hız kesmeden devam ederken, işe başvurmak isteyen birçok aday süreçle ilgili ayrıntıları araştırıyor. Peki; ÇAYKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, hangi illerde alım olacak, başvuru şartları neler? İşte, İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen 2025 ÇAYKUR personel alımıyla ilgili tüm detaylar…

ÇAYKUR 1.500 İŞÇİ ALIMI İLANI 2025: Çaykur işçi alımı son başvuru günü ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

ÇAYKUR 1.500 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 1.500 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınmaya başlandı.

Başvuru işlemleri 9-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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ÇAYKUR 1.500 İŞÇİ ALIMI İLANI 2025: Çaykur işçi alımı son başvuru günü ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2025 yılı yaş çay kampanyası içerisinde işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemevenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacak.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ÇAYKUR 1.500 İŞÇİ ALIMI İLANI 2025: Çaykur işçi alımı son başvuru günü ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

ÇAYKUR 1500 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ BELLİ OLDU
Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde istihdam edilecek geçici işçiler için kura çekimi, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09.00'da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak kura, İŞKUR tarafından bildirilen nihai listelere göre düzenlenecek. (Meslek Yüksekokulu Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi mezunları hariçtir.)

ÇAYKUR 1.500 İŞÇİ ALIMI İLANI 2025: Çaykur işçi alımı son başvuru günü ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?
A- İş başvurusunda bulunacak mevsimlik çay eksperi adaylarının;

1- 18-50 yaş aralığında,
2- MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi bölümü mezunu,
3- 2024 КPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olması,
4- Başvuruda bulunacak işçi adayları ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde
şartı aranacaktır.

B- İş başvurusunda bulunacak mevsimlik teknik kariyerli İşçi adaylarının;
1- 18-50 yaş aralığında,
2- Meslek Lisesi- Teknik Lise ve Meslek Yüksek Okullarının ilgili bölümlerinden mezun Olması (Ek-2)
3- Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin il ve ilçesinde ikamet etme.
4- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması.
5- Başvuruda bulunacak işçi adayları ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde
01.01.2025 tarihi dahil 31.03.2025 dahil tarihleri arasında 90 gün sigortalı çalışan olmamak şartı aranacaktır.