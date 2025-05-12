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ÇAYKUR 1.500 İŞÇİ ALIMI İLANI 2025: Çaykur işçi alımı son başvuru günü ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:02
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
06:02
ÇAYKUR 1.500 İŞÇİ ALIMI İLANI 2025: Çaykur işçi alımı son başvuru günü ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
Çaykur 1500 mevsimlik işçi alımı başvuruları devam ediyor. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 9 Mayıs 2025 tarihinden itibaren resmi internet sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden ya da İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla başvuruları alacak. Beden işçisi ve çay eksperi pozisyonlarında istihdam sağlanacak alımlarla ilgili detayları merak eden adaylar, "Çaykur 1.500 işçi alımı ne zaman, başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2025 Çaykur işçi alımı ilanı başvuru ekranı.