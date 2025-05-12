ÇAYKUR 1.500 İŞÇİ ALIMI İLANI 2025: Çaykur işçi alımı son başvuru günü ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

A- İş başvurusunda bulunacak mevsimlik çay eksperi adaylarının;

1- 18-50 yaş aralığında,

2- MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi bölümü mezunu,

3- 2024 КPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olması,

4- Başvuruda bulunacak işçi adayları ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde

şartı aranacaktır.

B- İş başvurusunda bulunacak mevsimlik teknik kariyerli İşçi adaylarının;

1- 18-50 yaş aralığında,

2- Meslek Lisesi- Teknik Lise ve Meslek Yüksek Okullarının ilgili bölümlerinden mezun Olması (Ek-2)

3- Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin il ve ilçesinde ikamet etme.

4- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması.

5- Başvuruda bulunacak işçi adayları ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde

01.01.2025 tarihi dahil 31.03.2025 dahil tarihleri arasında 90 gün sigortalı çalışan olmamak şartı aranacaktır.