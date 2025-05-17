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Haberler Yaşam ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ BEKLENİYOR! ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 17.05.2025 10:35 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 10:35

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ BEKLENİYOR! ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı?

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. 13 Mayıs günü sona eren başvurularına ardından Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarda istihdam edilmek isteyen 1500 işçi alımı için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek. Nihai listeler bekleniyor. Peki, ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı? İşte işçi alımına dair detaylar…

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ BEKLENİYOR! ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı?

ÇAYKUR'un işçi alımıyla ilgili sonuçlar merakla bekleniyor.Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki fabrikalarında çalıştırmak üzere 1500 personel istihdam edeceği duyurulmuştu. Başvurular, İŞKUR Rize İl Müdürlüğü üzerinden alındı ve 9-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında tamamlandı.Başvuru sürecini tamamlayan adaylar şimdi gözlerini yapılacak kura çekimine çevirdi.Peki, ÇAYKUR işçi alımı 2025 nihai liste açıklandı mı, kura sonuçları ne zaman belli olacak?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ BEKLENİYOR! ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde görevlendirilecek geçici işçiler, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09.00'da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Noter huzurunda yapılacak çekilişte, İŞKUR'un belirlediği kesin başvuru listeleri dikkate alınacak. Ancak Meslek Yüksekokullarının Çay Eksperliği ile Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi bölümlerinden mezun adaylar bu kuraya dahil edilmeyecek.

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ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ BEKLENİYOR! ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı?

ALIM YAPILAN İLLER VE KADROLAR
931 mevsimlik beden işçisi (tahmil-tahliye), 405 Meslek Lisesi ve dengi okul mezunu ile MYO Mezunu teknik kariyerli mevsimlik işçi, MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunu 60 çay eksperi, Rize ili Ambarlık Çay Fabrikasına 50 engelli ve 30 eski hükümlü mevsimlik işçi, Trabzon ili Karaca Çay Fabrikasına10 engelli ve 6 eski hükümlü mevsimlik işçi, Artvin ili Muratlı Çay Fabrikasına 6 engelli ve 2 eski hükümlü mevsimlik işçi; noter kurası ile işe (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) alınacak.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ BEKLENİYOR! ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI NİHAİ İSİM LİSTESİ YAYIMLANDI MI?

İşçi alımına dair nihai isim listesi sonuçların açıklanmasının ardından listeler ilan edilecek.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ BEKLENİYOR! ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı?
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