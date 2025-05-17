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ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ BEKLENİYOR! ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 17.05.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
10:35
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ BEKLENİYOR! ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı?
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. 13 Mayıs günü sona eren başvurularına ardından Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarda istihdam edilmek isteyen 1500 işçi alımı için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek. Nihai listeler bekleniyor. Peki, ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı? İşte işçi alımına dair detaylar…