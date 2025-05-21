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Giriş Tarihi: 21.05.2025 07:38 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 07:38

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2025: ÇAYKUR 1500 işçi alımı kurası ne zaman çekilecek sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ÇAYKUR, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında görevlendirilmek üzere toplam 1500 mevsimlik işçi alımı yapıyor. Başvurular 9-13 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınmıştı. Kura çekimi, Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura sonuçlarına göre kesin isim listesi ilan edilecek. Peki, "ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte, ÇAYKUR 1500 mevsimlik işçi alımı kura çekim tarihine dair detaylar…

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2025: ÇAYKUR 1500 işçi alımı kurası ne zaman çekilecek sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ÇAYKUR'un 1500 işçi alımı için kura çekimi heyecanı başladı. Kura töreni, ÇAYKUR'un resmi YouTube kanalı ve Çay TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Belirlenen başvuru süresi içerisinde kayıtlarını tamamlayan adaylar, kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Peki, "ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman duyurulacak?" İşte, ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında detaylar...

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2025: ÇAYKUR 1500 işçi alımı kurası ne zaman çekilecek sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

ÇAYKUR tarafından gerçekleştirilecek 1500 mevsimlik işçi alımı kura çekimi, 22 Mayıs Perşembe günü saat 09:00'da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacaktır. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde çalışacak işçiler, İŞKUR tarafından hazırlanan nihai listeler doğrultusunda (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) noter huzurunda kura yöntemiyle belirlenecektir.

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ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2025: ÇAYKUR 1500 işçi alımı kurası ne zaman çekilecek sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ÇAYKUR 1500 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI BEKLENİYOR

ÇAYKUR tarafından gerçekleştirilecek olan 1500 işçi alımı kura sonuçları şu ana kadar duyurulmadı. Sonuçların, ÇAYKUR'un resmi internet sitesi (www.caykur.gov.tr), e-Devlet platformu, Alo 170 hattı ve İŞKUR'un resmi sitesi (www.esube.iskur.gov.tr) üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile bu mecralardan asil ve yedek listeleri kolayca sorgulayabilecekler.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2025: ÇAYKUR 1500 işçi alımı kurası ne zaman çekilecek sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

KURA ÇEKİMİ NASIL TAKİP EDİLECEK?

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi, ÇAYKUR'un resmi YouTube kanalı ile Çay TV üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

Ayrıca, İŞKUR tarafından Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne iletilen kura sonuçları ve diğer önemli duyurular, www.caykur.gov.tr resmi internet sitesinde yayınlanacaktır.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2025: ÇAYKUR 1500 işçi alımı kurası ne zaman çekilecek sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
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