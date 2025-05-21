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ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2025: ÇAYKUR 1500 işçi alımı kurası ne zaman çekilecek sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 07:38
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
07:38
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2025: ÇAYKUR 1500 işçi alımı kurası ne zaman çekilecek sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
ÇAYKUR, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında görevlendirilmek üzere toplam 1500 mevsimlik işçi alımı yapıyor. Başvurular 9-13 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınmıştı. Kura çekimi, Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura sonuçlarına göre kesin isim listesi ilan edilecek. Peki, "ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte, ÇAYKUR 1500 mevsimlik işçi alımı kura çekim tarihine dair detaylar…