ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2025: ÇAYKUR 1500 işçi alımı kurası ne zaman çekilecek sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ÇAYKUR 1500 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI BEKLENİYOR

ÇAYKUR tarafından gerçekleştirilecek olan 1500 işçi alımı kura sonuçları şu ana kadar duyurulmadı. Sonuçların, ÇAYKUR'un resmi internet sitesi (www.caykur.gov.tr), e-Devlet platformu, Alo 170 hattı ve İŞKUR'un resmi sitesi (www.esube.iskur.gov.tr) üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile bu mecralardan asil ve yedek listeleri kolayca sorgulayabilecekler.