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Haberler Yaşam ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLAR BEKLENİYOR! ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 08:28 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 08:28

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLAR BEKLENİYOR! ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?

ÇAYKUR işçi alımı için kura çekilişi heyecanı sürerken, nihai isim listeleri de yakından takip ediliyor. Kurum, 931 mevsimlik beden işçisi, 405 Meslek Lisesi ve dengi okul mezunu ile MYO mezunu teknik personel alacak. Ayrıca, MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi bölümü mezunlarından 60 çay eksperi istihdam edilecek. engelli ve eski hükümlü işçilerin de istihdam edileceği için başvuruların sonuçlanması bekleniyor.Kadrolarda yer almak isteyenler kura çekimine odaklandı.Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman, nihai isim listesi açıklandı mı?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLAR BEKLENİYOR! ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?

ÇAYKUR'un 1500 işçi alımı için kura heyecanı başladı. Çekiliş, kurumun resmi YouTube kanalı ve Çay TV platformunda canlı yayınlanacak. Başvuru süresini tamamlayan adaylar, kura sonuçlarının açıklanacağı günü merakla bekliyor. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLAR BEKLENİYOR! ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun olmak üzere dört ilde istihdam edilecek olan mevsimlik işçiler, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecek.

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ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLAR BEKLENİYOR! ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?

KURALAR NASIL YAPILACAK?
Çekiliş, ÇAYKUR'un resmi YouTube kanalı veya Çay TV üzerinden canlı yayınlanacak, böylece adaylar süreci anbean takip edebilecek. Kura çekimi sırasında asil ve yedek listeler belirlenecek, ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi yoğunluk nedeniyle seyirci kabul edilmeme ihtimali bulunuyor.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLAR BEKLENİYOR! ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI NİHAİ LİSTE 2025 YAYINLANDI MI?
ÇAYKUR Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden 2025 Yılı Mevsimlik İşçi Alım Duyurusu yayımlandı. Duyuruda "2025 Yılı Mevsimlik İşçi alımına ilişkin SGK sorgulaması sonucu oluşan nihai kura listesi Fabrika bazlı olarak aşağıda sunulmuştur. Ayrıca ilgili fabrikalarda da listeler ilan edilecektir" denildi.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI NİHAİ LİSTE İÇİN TIKLAYIN

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLAR BEKLENİYOR! ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?
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