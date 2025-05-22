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ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLAR BEKLENİYOR! ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 08:28
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
08:28
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLAR BEKLENİYOR! ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu?
ÇAYKUR işçi alımı için kura çekilişi heyecanı sürerken, nihai isim listeleri de yakından takip ediliyor. Kurum, 931 mevsimlik beden işçisi, 405 Meslek Lisesi ve dengi okul mezunu ile MYO mezunu teknik personel alacak. Ayrıca, MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi bölümü mezunlarından 60 çay eksperi istihdam edilecek. engelli ve eski hükümlü işçilerin de istihdam edileceği için başvuruların sonuçlanması bekleniyor.Kadrolarda yer almak isteyenler kura çekimine odaklandı.Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman, nihai isim listesi açıklandı mı?