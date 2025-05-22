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Haberler Yaşam Cehennem Melekleri 4 filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 14:50 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 14:50

Cehennem Melekleri 4 filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!

Cehennem Melekleri 4, ilk kez 2023 yılında sinemaseverlerle buluşmuş ve o tarihten bu yana aksiyon tutkunlarının favorileri arasında yer almayı sürdürmüştür. Filmin senarist koltuğunda oturan Sylvester Stallone, aynı zamanda başrolü üstlenmiştir. Yıllar boyunca ekranlarda izleyiciyle buluşan Cehennem Melekleri serisi, macera ve aksiyon türlerinin en dikkat çeken yapımlarından biri. Peki, Cehennem Melekleri 4'ün konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Cehennem Melekleri 4 filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

Aksiyon tutkunlarının heyecanla takip ettiği serinin son halkası Cehennem Melekleri 4, televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Scott Waugh'un oturduğu yapım, yıldız oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeyi başardı. Sinema dünyasında ses getiren filmin konusu ve detayları ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Cehennem Melekleri 4'ün konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Cehennem Melekleri 4 filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

CEHENNEM MELEKLERİ 4 FİLMİNİN KONUSU NE?

Cehennem Melekleri 4 filmi, ekibin çok güçlü bir özel orduyu yöneten bir silah tüccarıyla mücadele etmesini konu almaktadır. Cehennem Melekleri 4 filminde ekip, bu silah tüccarının, dünyayı ele geçirme planını durdurmak için tekrar bir araya gelir. Onlar emekli olmuş bir grup paralı askerdir. Geçmişte birçok tehlikeli görevi başarıyla tamamlamışlardır. Ancak artık yaşlanmış ve emekli olmuşlardır.

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Cehennem Melekleri 4 filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

Bir gün, Cehennem Melekleri'nin eski üyelerinden Barney Ross (Sylvester Stallone), bir görev için çağrılır. Deniz açıklarında bulunan bir nükleer füze gemisinin teröristlerce ele geçirilmesi sonucu başlatılan operasyonu yönetecektir. Terörist ordusunun başındaki silah tüccarı ise ekibin eski kurucu üyelerinden biridir. Cehennem Melekleri, bu silah tüccariyla ve orduyla savaşmak için her şeyi yapacaklardır. Filmin yönetmenliğini Scott Waugh, senaristliğini ise Spenser Cohen ve Max Adams yapmıştır. Film, Cehennem Melekleri serisinin en iyi filmi olarak belirtiliyor. Aksiyon sahneleri, oyuncu kadrosu ve hikayesi ile beğeni topluyor.

Cehennem Melekleri 4 filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

CEHENNEM MELEKLERİ 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sylvester Stallone

Jason Statham

Dolph Lundgren

Randy Couture

Terry Crew

Megan Fox,

50 Cen

Andy Garcia

Cehennem Melekleri 4 filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

Tony Jaa

Eddie Hall

Sheila Shah

Jacob Scipio

Levy Tran