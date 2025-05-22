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Cehennem Melekleri 4 filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
14:50
Cehennem Melekleri 4 filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!
Cehennem Melekleri 4, ilk kez 2023 yılında sinemaseverlerle buluşmuş ve o tarihten bu yana aksiyon tutkunlarının favorileri arasında yer almayı sürdürmüştür. Filmin senarist koltuğunda oturan Sylvester Stallone, aynı zamanda başrolü üstlenmiştir. Yıllar boyunca ekranlarda izleyiciyle buluşan Cehennem Melekleri serisi, macera ve aksiyon türlerinin en dikkat çeken yapımlarından biri. Peki, Cehennem Melekleri 4'ün konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?