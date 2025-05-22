Cehennem Melekleri 4 filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

Bir gün, Cehennem Melekleri'nin eski üyelerinden Barney Ross (Sylvester Stallone), bir görev için çağrılır. Deniz açıklarında bulunan bir nükleer füze gemisinin teröristlerce ele geçirilmesi sonucu başlatılan operasyonu yönetecektir. Terörist ordusunun başındaki silah tüccarı ise ekibin eski kurucu üyelerinden biridir. Cehennem Melekleri, bu silah tüccariyla ve orduyla savaşmak için her şeyi yapacaklardır. Filmin yönetmenliğini Scott Waugh, senaristliğini ise Spenser Cohen ve Max Adams yapmıştır. Film, Cehennem Melekleri serisinin en iyi filmi olarak belirtiliyor. Aksiyon sahneleri, oyuncu kadrosu ve hikayesi ile beğeni topluyor.