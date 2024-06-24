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Haberler Yaşam SON MAÇ! Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye Çekya milli maç muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 09:53

SON MAÇ! Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye Çekya milli maç muhtemel 11'ler

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) grup maçları Almanya'da gerçekleşiyor. F grubunda yer alan milli takım 3. ve son maçına Çekya karşısında çıkacak. Gürcistan maçında aldığı 3 puan sonrası Portekiz'e 3-0 kaybeden Ay-Yıldızlıların gruptan çıkma ihtimali son maça kaldı. Bu noktada 'Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda' soruları maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarın gündeminde. Öte yandan milli maç günü teknik adam Montella'nın ilk 11 kararı da merak ediliyor. Peki; Türkiye Çekya maçı hangi kanalda, TRT 1'de mi, Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte karşılaşmada merak edilenler...

SON MAÇ! Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye Çekya milli maç muhtemel 11’ler

Çekya Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak futbol izleyicisinin gündeminde. EURO 2024 F grubunda lider Portekiz. Kadroda nasıl bir strateji izleyeceği merak edilen Vincenzo Montella'nın Arda Güler, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy gibi genç isimleri nasıl değerlendireceği gündemde. Milli maç canlı yayın ekranı başında yerler alınıyor. Peki; Türkiye Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, muhtemel 11'ler...

SON MAÇ! Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye Çekya milli maç muhtemel 11’ler

ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli maç 26 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin gruptan çıkmasında belirleyici rol oynayacak Çekya Türkiye maçı TSİ 22.00'de başlayacak.

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SON MAÇ! Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye Çekya milli maç muhtemel 11’ler

ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşmada bazı isimler sakatlıkları ve kart cezası nedeniyle yer almayacak.

Milli maç TRT 1 ekranlarından takip edilecek.

SON MAÇ! Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye Çekya milli maç muhtemel 11’ler

EURO 2024 F GRUBU PUAN DURUMU

F GRUBU:

1- Portekiz / 6 puan

2- Türkiye / 3 puan

3- Çekya / 1 puan

4- Gürcistan / 1 puan

SON MAÇ! Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye Çekya milli maç muhtemel 11’ler

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar son 16 turu biletini kapacak. Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali Çekya maçına bağlı.

Türkiye, Çekya karşısında kazanırsa adını bir sonraki tura yazdıracak. Beraberlik olması halinde Portekiz'in Gürcistan karşısında kazanması beklenecek. Mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçları izlenecek.

Çekya ve Gürcistan son maçlarını kazanırsa Türkiye gruplarda EURO 2024'e veda edecek.

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