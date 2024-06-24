SON MAÇ! Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye Çekya milli maç muhtemel 11’ler

Çekya Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak futbol izleyicisinin gündeminde. EURO 2024 F grubunda lider Portekiz. Kadroda nasıl bir strateji izleyeceği merak edilen Vincenzo Montella'nın Arda Güler, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy gibi genç isimleri nasıl değerlendireceği gündemde. Milli maç canlı yayın ekranı başında yerler alınıyor. Peki; Türkiye Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, muhtemel 11'ler...