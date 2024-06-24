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SON MAÇ! Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye Çekya milli maç muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
09:53
SON MAÇ! Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye Çekya milli maç muhtemel 11'ler
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) grup maçları Almanya'da gerçekleşiyor. F grubunda yer alan milli takım 3. ve son maçına Çekya karşısında çıkacak. Gürcistan maçında aldığı 3 puan sonrası Portekiz'e 3-0 kaybeden Ay-Yıldızlıların gruptan çıkma ihtimali son maça kaldı. Bu noktada 'Çekya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda' soruları maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarın gündeminde. Öte yandan milli maç günü teknik adam Montella'nın ilk 11 kararı da merak ediliyor. Peki; Türkiye Çekya maçı hangi kanalda, TRT 1'de mi, Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte karşılaşmada merak edilenler...