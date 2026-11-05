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Haberler Galeri Yaşam Celtic Beşiktaş maçı canlı izle: BJK Avrupa maçı TRT 1 canlı şifresiz yayın
Giriş Tarihi: 05.11.2026 22:02 Güncelleme Tarihi: 05.11.2026 22:05

Celtic Beşiktaş maçı canlı izle: BJK Avrupa maçı TRT 1 canlı şifresiz yayın

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, zorlu İskoçya deplasmanında Celtic Park'ta sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin kilitlendiği dev randevu öncesinde Celtic Beşiktaş maçı canlı izle linki ve şifresiz yayın bilgileri belli oldu. Mücadeleyi kesintisiz takip etmek isteyenler için TRT 1 canlı yayın linki başında yerler alındı.

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Celtic Beşiktaş maçı canlı izle: BJK Avrupa maçı TRT 1 canlı şifresiz yayın

Siyah-beyazlıların Avrupa yolculuğundaki kritik 90 dakika için nefesler tutuldu. Glasgow'da oynanacak bu zorlu karşılaşma, Türkiye'deki futbol tutkunlarına TRT 1 canlı yayın ekranlarından tamamen şifresiz olarak ulaştırılıyor.

Celtic Beşiktaş maçı canlı izle: BJK Avrupa maçı TRT 1 canlı şifresiz yayın

CELTİC BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki mücadelesini sürdüren Beşiktaş, İskoç devi Celtic'e konuk oluyor. Glasgow şehrinde bulunan tarihi Celtic Park'ta oynanacak karşılaşma, 5 Kasım Perşembe günü Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

İşte, maçın canlı yayını:

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Celtic Beşiktaş maçı canlı izle: BJK Avrupa maçı TRT 1 canlı şifresiz yayın

TRT 1 CANLI YAYIN İLE CELTİC BEŞİKTAŞ MAÇI İZLE

Türkiye'de UEFA kulüp organizasyonlarının yayın haklarını elinde bulunduran TRT, temsilcilerimizin müsabakalarını ulusal kanalı üzerinden futbolseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Aşağıdaki linkten Beşiktaş maçına ulaşabilirsiniz:

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Celtic Beşiktaş maçı canlı izle: BJK Avrupa maçı TRT 1 canlı şifresiz yayın

İLK 11'LER

CELTIC: Johnstone, Lotomba, Carter-Vickers, Scales, Tierney, Baur, McGregor, Forrest, Nygren, Tounekti, Hogh

BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Ouattara, Olaitan, Salih Özcan, Trossard, Cerny, Poku, Oh

Celtic Beşiktaş maçı canlı izle: BJK Avrupa maçı TRT 1 canlı şifresiz yayın
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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