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Celtic Beşiktaş maçı canlı izle: BJK Avrupa maçı TRT 1 canlı şifresiz yayın
Giriş Tarihi: 05.11.2026 22:02
Güncelleme Tarihi: 05.11.2026 22:05
Celtic Beşiktaş maçı canlı izle: BJK Avrupa maçı TRT 1 canlı şifresiz yayın
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, zorlu İskoçya deplasmanında Celtic Park'ta sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin kilitlendiği dev randevu öncesinde Celtic Beşiktaş maçı canlı izle linki ve şifresiz yayın bilgileri belli oldu. Mücadeleyi kesintisiz takip etmek isteyenler için TRT 1 canlı yayın linki başında yerler alındı.