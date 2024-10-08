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Giriş Tarihi: 08.10.2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 14:22

Son dakika: Cem Garipoğlu'nun Adli Tıp raporuna SABAH ulaştı! Testere ve eşofman detayı: O örneklerle de uyuştu

Son dakika haberleri: İstanbul Adli Tıp Kurumu, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemiklerin anne ve babasının DNA'sıyla birebir uyumlu olduğu yönünde rapor hazırladı. Hazırlanan 5 sayfalık raporun ayrıntıları ortaya çıktı. Raporda, baba ve anne Garipoğlu'nun yüzde 99.99 olarak biyolojik anne ve babası oldukları yönünde tespite ulaşıldığı aktarıldı. Garipoğlu'nun cinayet esnasında giydiği eşofman altı ve kullandığı testereden de alınan sürüntü örneklerinin, yeni alınan DNA profilleriyle uyumlu olduğu ifade edildi.

Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp raporuna SABAH ulaştı! Testere ve eşofman detayı: O örneklerle de uyuştu

Son dakika haberleri: İstanbul Adli Tıp Kurumu, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemiklerin anne ve babasının DNA'sıyla birebir uyumlu olduğu yönünde rapor hazırladı. Hazırlanan 5 sayfalık raporun ayrıntıları ortaya çıktı. Raporun ayrıntısına SABAH ulaştı.

Son dakika: Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp raporuna SABAH ulaştı! Testere ve eşofman detayı: O örneklerle de uyuştu

İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Cem Garipoğlu'na ait olan kafatasındaki çene kemiğine sabit halde bulunan ve mezardan sökülerek alınan diş örneklerinden elde edilen DNA profiliyle, diğer vücut kemik örneklerinden alınan DNA profilinin erkek cinsiyetli ve aynı olduğu aktarıldı.

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Son dakika: Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp raporuna SABAH ulaştı! Testere ve eşofman detayı: O örneklerle de uyuştu

TESTERE TUTMA YERİ VE EŞOFMAN ALTINDAKİ ÖRNEKLER DE KARŞILAŞTIRILDI

Raporda, kemik ve diş örneklerinden elde edilen erkek cinsiyetli DNA profilinin, daha önce de incelemeleri yapılmış olan örneklerden elde edilen DNA ile aynı olduğu vurgulandı.

Son dakika: Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp raporuna SABAH ulaştı! Testere ve eşofman detayı: O örneklerle de uyuştu

Bu incelemeler arasında, cinayete kullanılan testere tutma yeri üzerinden alınan sürüntü örnekleri ile cinayet anında üzerinde bulunan eşofman altındaki deri döküntülerinden alınan örnekler de karşılaştırıldı.

Son dakika: Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp raporuna SABAH ulaştı! Testere ve eşofman detayı: O örneklerle de uyuştu

Bu örneklerle, mezardan alınan örneklerin DNA profillerinin uyumlu olduğu aktarıldı. Ayrıca cinayette kullanılan beyaz renkli poşetin tutma yerinden alınan örneklerle de aynı uyuma rastlandığı hatırlatıldı.

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