Son dakika: Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp raporuna SABAH ulaştı! Testere ve eşofman detayı: O örneklerle de uyuştu

İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Cem Garipoğlu'na ait olan kafatasındaki çene kemiğine sabit halde bulunan ve mezardan sökülerek alınan diş örneklerinden elde edilen DNA profiliyle, diğer vücut kemik örneklerinden alınan DNA profilinin erkek cinsiyetli ve aynı olduğu aktarıldı.