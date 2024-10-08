Giriş Tarihi: 08.10.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
14:22
Son dakika: Cem Garipoğlu'nun Adli Tıp raporuna SABAH ulaştı! Testere ve eşofman detayı: O örneklerle de uyuştu
Son dakika haberleri: İstanbul Adli Tıp Kurumu, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemiklerin anne ve babasının DNA'sıyla birebir uyumlu olduğu yönünde rapor hazırladı. Hazırlanan 5 sayfalık raporun ayrıntıları ortaya çıktı. Raporda, baba ve anne Garipoğlu'nun yüzde 99.99 olarak biyolojik anne ve babası oldukları yönünde tespite ulaşıldığı aktarıldı. Garipoğlu'nun cinayet esnasında giydiği eşofman altı ve kullandığı testereden de alınan sürüntü örneklerinin, yeni alınan DNA profilleriyle uyumlu olduğu ifade edildi.