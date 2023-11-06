Haberler
Yaşam
Cem Garipoğlu'nun babasından flaş dilekçe: “Mezar açılsın tartışmalar bitsin”
Giriş Tarihi: 06.11.2023 06:29
Güncelleme Tarihi: 06.11.2023
06:33
Cem Garipoğlu'nun babasından flaş dilekçe: “Mezar açılsın tartışmalar bitsin”
SABAH, kamuoyunun yıllardır merak ettiği 2009'da vahşice katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun gerçekten intihar edip etmediği tartışmalarına son noktayı koyabilecek bir belgeye ulaştı. Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak oğlunun mezarının açılması (Feth-i Kabir) ve DNA eşleştirmesi yapılarak gerçeğin ortaya çıkarılması talebinde bulundu.