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Haberler Yaşam Cem Garipoğlu'nun babasından flaş dilekçe: “Mezar açılsın tartışmalar bitsin”
Giriş Tarihi: 06.11.2023 06:29 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 06:33

Cem Garipoğlu'nun babasından flaş dilekçe: “Mezar açılsın tartışmalar bitsin”

SABAH, kamuoyunun yıllardır merak ettiği 2009'da vahşice katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun gerçekten intihar edip etmediği tartışmalarına son noktayı koyabilecek bir belgeye ulaştı. Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak oğlunun mezarının açılması (Feth-i Kabir) ve DNA eşleştirmesi yapılarak gerçeğin ortaya çıkarılması talebinde bulundu.

Nazif KARAMAN
Cem Garipoğlu’nun babasından flaş dilekçe: “Mezar açılsın tartışmalar bitsin”

2009 yılında gerçekleşen Münevver Karabulut cinayeti halen kan donduran ayrıntılarıyla Türkiye'nin gündeminde yer ediniyor. Genç kız, 17 yaşındayken vahşice katledilmiş ve katili Cem Garipoğlu olay sonrası 197 günün ardından kendi isteğiyle teslim oldu ancak cezasını çektiği cezaevinde 10 Ekim 2014'te intihar etti.

Cem Garipoğlu’nun babasından flaş dilekçe: “Mezar açılsın tartışmalar bitsin”

Cinayetin üzerinden yıllar geçti ancak Münevver Karabulut'un ailesinin acısı dinmedi. Gencecik bir kızı hayattan koparan Garipoğlu'nun intiharı ise sosyal medyada adından sıkça söz ettirdi.

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Cem Garipoğlu’nun babasından flaş dilekçe: “Mezar açılsın tartışmalar bitsin”

Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetinde baba Süreyya Karabulut, cezaevinde 9 yıl önce intihar eden kızının katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istemiş ancak yargıdan bu talebe ret cevabı gelmişti.

Cem Garipoğlu’nun babasından flaş dilekçe: “Mezar açılsın tartışmalar bitsin”

Önce Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ardından Sulh Ceza Hakimliği, ardından ise Adalet Bakanlığı'na yapılan kanun yararına bozma başvuruları reddedilmişti.

Cem Garipoğlu’nun babasından flaş dilekçe: “Mezar açılsın tartışmalar bitsin”

Bu kararlarla birlikte, yaklaşık 10 yıldır Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmeyip yurt dışına firar ettiğine ilişkin şüphelere son verecek olan 'Feth-i kabir' işlemi gerçekleşmedi.

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