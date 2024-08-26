Cem Zeytin halka açılıyor! Cem Zeytin halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

CEM ZEYTİN KAÇ LOT DAĞITACAK?

Firma, 100 milyon lot dağıtacak, olası dağıtılacak pay miktarı ise şöyle;

- 300 Bin katılım ~ 200 Lot (3060 TL).

- 700 Bin katılım ~ 86 Lot (1315 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 55 Lot (841 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 40 Lot (612 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 32 Lot (489 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 27 Lot (413 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (351 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (306 TL).