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Giriş Tarihi: 26.08.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 09:11

Cem Zeytin halka açılıyor! Cem Zeytin halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Cem Zeytin halka açılacağını duyurduktan sonra, vatandaşlar ve yatırım yapmak isteyenler konuyla ilişin araştırmalara başladı. Halka arz takvimini yakından takip edenler en son Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri ile talep toplamıştı. Şimdi ise gözler yeni halka arz haberine çevrildi. Peki Cem Zeytin halka arz ne zaman kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Cem Zeytin halka açılıyor! Cem Zeytin halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Cem Zeytin halka arz takvimi kamuoyuna duyuruldu. 1.5 milyar TL halka arz büyüklüğüyle talep toplayacak Cem Zeytin Yıldız Pazar'da CEMZY koduyla işlem görecek. Yatırımcıların ve vatandaşların ilgiyle yakından takip ettiği Cem Zeytin halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Cem Zeytin halka açılıyor! Cem Zeytin halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

CEM ZEYTİN HİSSE FİYATI NEDİR?
Şirketin hisse fiyatı 15,30 TL olarak belirlendi.

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Cem Zeytin halka açılıyor! Cem Zeytin halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

CEM ZEYTİN KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma, 100 milyon lot dağıtacak, olası dağıtılacak pay miktarı ise şöyle;
- 300 Bin katılım ~ 200 Lot (3060 TL).
- 700 Bin katılım ~ 86 Lot (1315 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 55 Lot (841 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 40 Lot (612 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 32 Lot (489 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 27 Lot (413 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (351 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (306 TL).

Cem Zeytin halka açılıyor! Cem Zeytin halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

CEM ZEYTİN NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Şirket, 29 Ağustos ile 2-3 Eylül tarihleri arasında saat 09.00 ile 17.00'de talep toplayacağını kamuoyuna duyurdu.

Cem Zeytin halka açılıyor! Cem Zeytin halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

CEM ZEYTİN HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ
Yüzde 5-40 İşletme kredilerinin geri ödenmesi.
Yüzde 5-10 Çatı üzeri GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımı.
Yüzde 10-15 Mut tesisi.
Yüzde 5-10 Tesis ve ekipman modernizasyonu.
Yüzde 30-35 İşletme sermayesi.

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