Giriş Tarihi: 26.08.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
09:11
Cem Zeytin halka açılıyor! Cem Zeytin halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
Cem Zeytin halka açılacağını duyurduktan sonra, vatandaşlar ve yatırım yapmak isteyenler konuyla ilişin araştırmalara başladı. Halka arz takvimini yakından takip edenler en son Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri ile talep toplamıştı. Şimdi ise gözler yeni halka arz haberine çevrildi. Peki Cem Zeytin halka arz ne zaman kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?