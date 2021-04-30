Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Cenaze işlemleri izin belgesi nasıl alınır? Tam kapanmada cenazesi olanlar yasaktan muaf mı?
Giriş Tarihi: 29.04.2021 18:39 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 07:02

Cenaze işlemleri izin belgesi nasıl alınır? Tam kapanmada cenazesi olanlar yasaktan muaf mı?

sistemi üzerinden seyahat izin belgesi ve sokağa çıkma yasağından muafiyet belgesi alınabiliyor. Muafiyet için e-devlet sigortalı çalıştığınız iş yeriniz ile koordineli çalışarak verileri otomatik alırken, şehirler arası seyahat için gerekçe ve belge gerekiyor. Bu noktada, "Tam kapanmada cenazesi olanlar yasaktan muaf mı?" sorusu, cenazesi olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, tam kapanma konulu İçişleri Bakanlığı genelgesine göre E-devlet ile cenaze işlemleri izin belgesi alınıp alınamadığına ilişkin detaylar...

Cenaze işlemleri izin belgesi nasıl alınır? Tam kapanmada cenazesi olanlar yasaktan muaf mı?

Cenaze işlemleri için koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana pek çok düzenleme yapıldı. Özellikle sokağa çıkma yasaklarında cenaze işlemleri için izin belgesi alınırken, tam kapanma kararı ile birlikte de yine bu konu gündeme taşındı. Yayımlanan son İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, Tam kapanmada cenazesi olanlar yasaktan muaf mı, üzerinden cenaze işlemleri izin belgesi alma işlemi nasıl yapılır? İşte, tam kapanma sürecinde cenaze işlemlerine ilişkin merak edilenler...

Cenaze işlemleri izin belgesi nasıl alınır? Tam kapanmada cenazesi olanlar yasaktan muaf mı?

E DEVLET İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU!

Seyahat İzin Belgesi başvuruları üzerinden yapılabilecek.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cenaze işlemleri izin belgesi nasıl alınır? Tam kapanmada cenazesi olanlar yasaktan muaf mı?

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA İŞLEMLERİ

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Cenaze işlemleri izin belgesi nasıl alınır? Tam kapanmada cenazesi olanlar yasaktan muaf mı?

KİMLER SEYAHAT İZNİ ALABİLİR?

Hafta içi Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.

Ancak;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen,

doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeyi davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Cenaze işlemleri izin belgesi nasıl alınır? Tam kapanmada cenazesi olanlar yasaktan muaf mı?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

SON DAKİKA