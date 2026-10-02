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Giriş Tarihi: 02.10.2026 22:41 Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 22:43

Çerçevesini beğenip 196 TL'ye almıştı! Bit pazarından alınan o eşya tam 400 milyon liraya satıldı

ABD'de bir bitpazarını gezen şanslı adam, resmini hiç umursamadığı ve sadece ahşap çerçevesini beğendiği eski bir tabloyu 4 dolara (yaklaşık 196 TL) satın aldı. Eve gelip çerçeveyi söktüğünde ise tablonun arkasına gizlenmiş tarihi bir kağıt parçası buldu.

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Çerçevesini beğenip 196 TL’ye almıştı! Bit pazarından alınan o eşya tam 400 milyon liraya satıldı

Uzmanların incelemesiyle o sararmış kağıdın dünyada sadece 26 tane kalan eşsiz bir orijinal belge olduğu ortaya çıkınca, 196 liralık o eşya tam 8.14 milyon dolara (yaklaşık 400 milyon TL) satılarak dünya tarihine geçti.

Çerçevesini beğenip 196 TL’ye almıştı! Bit pazarından alınan o eşya tam 400 milyon liraya satıldı

Eski eşyaların ve antika kalıntıların satıldığı bitpazarları, bazen film senaryolarını aratmayan inanılmaz servet hikayelerine sahne olabiliyor. Bunun en akılalmaz örneklerinden biri ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşandı. Adamstown'daki yerel bir bitpazarını gezen anonim bir koleksiyoner, tezgahta duran eski bir tabloyu gözüne kestirdi.

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Çerçevesini beğenip 196 TL’ye almıştı! Bit pazarından alınan o eşya tam 400 milyon liraya satıldı

Aslında tablodaki resim hiç ilgisini çekmemişti; sadece etrafındaki oymalı antika çerçeveyi beğendiği için satıcıya 4 dolar ödeyerek tabloyu satın aldı ve evinin yolunu tuttu.

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Çerçevesini beğenip 196 TL’ye almıştı! Bit pazarından alınan o eşya tam 400 milyon liraya satıldı

ÇERÇEVEYİ SÖKERKEN İÇİNDEN BİR KAĞIT DÜŞTÜ

Adam eve dönüp sadece çerçeveyi kullanmak umuduyla resmi dikkatlice sökmeye başladığında, ahşap çerçeve aniden ellerinde dağıldı. Tam o sırada, tuvalin hemen arkasına gizlenmiş ve dikkatlice katlanmış eski bir kağıt parçası yere düştü. Sararmış kağıdı açıp okumaya başlayan adam, elinde tuttuğu şeyin dünyayı sarsacak tarihi bir hazine olduğundan henüz habersizdi.

Çerçevesini beğenip 196 TL’ye almıştı! Bit pazarından alınan o eşya tam 400 milyon liraya satıldı

Bulduğu kağıdı arkadaşının tavsiyesiyle uzmanlara gösteren adam, hayatının en büyük şokunu yaşadı. Çerçevenin arkasına ustalıkla saklanan o kağıt, 4 Temmuz 1776 gecesi basılan ve Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin orijinal ilk kopyaları olan "Dunlap Broadsides" isimli efsanevi belgenin ta kendisiydi!

Çerçevesini beğenip 196 TL’ye almıştı! Bit pazarından alınan o eşya tam 400 milyon liraya satıldı

Tarihçilere göre o gece sadece 200 adet basılan ve yüzyıllar içinde yıpranarak günümüze yalnızca 26 tanesi ulaşabilen bu belge, paha biçilemez bir nadirliğe sahipti.

Çerçevesini beğenip 196 TL’ye almıştı! Bit pazarından alınan o eşya tam 400 milyon liraya satıldı

196 LİRALIK ALIŞVERİŞ, 400 MİLYON LİRALIK SERVETE DÖNÜŞTÜ

Dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's uzmanları tarafından milimetrik bir incelemeden geçirilen ve orijinalliği kesinleşen belge, koleksiyonerler arasında adeta bir savaşa neden oldu. Uzmanlar belgenin durumunu, "Dünya özgürlük tarihinin temel taşı... Bundan daha değerli bir kağıt parçası bulamazsınız" diyerek özetledi.

Çerçevesini beğenip 196 TL’ye almıştı! Bit pazarından alınan o eşya tam 400 milyon liraya satıldı

Bulunduğu ilk yıllarda 2.42 milyon dolara satılan belge, yıllar sonra televizyon yapımcısı Norman Lear'ın liderlik ettiği bir grup tarafından tam 8.14 milyon dolara satın alındı.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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