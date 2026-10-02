Çerçevesini beğenip 196 TL’ye almıştı! Bit pazarından alınan o eşya tam 400 milyon liraya satıldı

196 LİRALIK ALIŞVERİŞ, 400 MİLYON LİRALIK SERVETE DÖNÜŞTÜ

Dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's uzmanları tarafından milimetrik bir incelemeden geçirilen ve orijinalliği kesinleşen belge, koleksiyonerler arasında adeta bir savaşa neden oldu. Uzmanlar belgenin durumunu, "Dünya özgürlük tarihinin temel taşı... Bundan daha değerli bir kağıt parçası bulamazsınız" diyerek özetledi.