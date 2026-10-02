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Çerçevesini beğenip 196 TL'ye almıştı! Bit pazarından alınan o eşya tam 400 milyon liraya satıldı
Giriş Tarihi: 02.10.2026 22:41
Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 22:43
Çerçevesini beğenip 196 TL'ye almıştı! Bit pazarından alınan o eşya tam 400 milyon liraya satıldı
ABD'de bir bitpazarını gezen şanslı adam, resmini hiç umursamadığı ve sadece ahşap çerçevesini beğendiği eski bir tabloyu 4 dolara (yaklaşık 196 TL) satın aldı. Eve gelip çerçeveyi söktüğünde ise tablonun arkasına gizlenmiş tarihi bir kağıt parçası buldu.