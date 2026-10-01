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Cevize benzetip yemeye çalışmayın! Suya değdiği an doğal deterjan oluyor...
Giriş Tarihi: 01.10.2026 09:33
Cevize benzetip yemeye çalışmayın! Suya değdiği an doğal deterjan oluyor...
Görüntüsüyle sert kabuklu bir cevizi andıran ancak gıda olarak tüketilmesi son derece sakıncalı olan "sabun cevizi", Türkiye'de yeni bir dönem başlatıyor. Suyla buluştuğu anda bünyesindeki doğal bileşenleri salarak kimyasal deterjanların performansını aratmayan bu mucizevi bitki, Adana ve Karadeniz bölgesindeki tarlalarda boy göstermeye başladı. Kimyasala veda etmek isteyenlerin gözdesi haline gelen bu doğa harikasının şaşırtıcı özellikleri ve ev yapımı doğal temizleyici tarifi…