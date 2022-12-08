Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ne zaman? ÖSYM 2022 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımı için tercih başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

Adayların, bu kılavuzda lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans), ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 9 Ekim 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Ön Lisans) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor. Yerleştirme işlemlerinde lisans mezunları için KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı kullanılacak. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapacak. Yerleştirme ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.