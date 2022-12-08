ÖSYM üzerinden, yayımlanan tercih kılavuzunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanı yer alıyor. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak başvurular alınmaya başlandı. 7-12 Aralık tarihleri arasında alınan başvuruların ardından sınav sonuçları adayların erişimine açılacak. Peki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ne zaman? ÖSYM 2022 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?