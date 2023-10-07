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Giriş Tarihi: 07.10.2023 16:08 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 16:08

Cezayı iptal ettirmek istedi! Polise direndi: Artistik yapıyorlar!

Antalya'da polis ekipleri sabah saatlerinden itibaren denetim yaptı. Elektrikli bisiklet sürücüsü bir kadına kask takmadığı için ceza yazdı. Ancak polis ekiplerine direnen Nazgül T., ekiplere direnmeye kalktı: Bunlar artistlik yapıyor…

İHA
Cezayı iptal ettirmek istedi! Polise direndi: Artistik yapıyorlar!

Şaşkına çeviren olay sabah saatlerinde Antalya'da yaşandı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sorumluluk bölgelerinde trafik uygulamaları yaptı.

Cezayı iptal ettirmek istedi! Polise direndi: Artistik yapıyorlar!

Antalya Caddesi üzerinde motosiklet, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterlar üzerine denetim yapan ekipler, kask takmadığı için ceza uygulanan yabancı uyruklu bir kadının suçlamalarına maruz kaldı.

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Cezayı iptal ettirmek istedi! Polise direndi: Artistik yapıyorlar!

Trafik polislerine neden durdurulduğunu soran ve kask takmadığı gerekçesiyle ceza uygulanacağını öğrenen Nazgül T., kullandığı aracın elektrikli bisiklet olduğunu, kask takma zorunluluğu olmadığını iddia etti.

Cezayı iptal ettirmek istedi! Polise direndi: Artistik yapıyorlar!

Trafik polisi elektrikli bisiklet bile olsa kask takılmasının zorunlu olduğunu söylediği kadın, bunu kabul edemeyeceğini belirterek polisleri uzun süre meşgul etti. Nazgül T., caddelerdeki usulsüz parklara, kural tanımayan sürücülere ceza yazmadıkları için polisleri görevlerini yapmamakla suçladı.

Cezayı iptal ettirmek istedi! Polise direndi: Artistik yapıyorlar!

Trafik ekiplerinin cezai işlem uyguladığı sırada yoldan geçen motosikletlerin neden durdurulmadığını, onlara neden ceza uygulanmadığını ısrarla soran kadına cevap veren trafik polisi, "Hanımefendi bırakırsanız biz işimizi yapacağız. Siz bizi böyle uğraştırırsanız diğer araçları denetlememiz mümkün olmayacak" dedi.

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