Haberler Yaşam Cezayı iptal ettirmek istedi! Polise direndi: Artistik yapıyorlar!

Giriş Tarihi: 07.10.2023 16:08 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 16:08

Cezayı iptal ettirmek istedi! Polise direndi: Artistik yapıyorlar!

Antalya'da polis ekipleri sabah saatlerinden itibaren denetim yaptı. Elektrikli bisiklet sürücüsü bir kadına kask takmadığı için ceza yazdı. Ancak polis ekiplerine direnen Nazgül T., ekiplere direnmeye kalktı: Bunlar artistlik yapıyor…