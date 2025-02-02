CHP’li Belediye çalışanı uyuşturucu baronu çıktı! Aylık 100 milyon TL! Tuvalet ve fıstık detayı

"DÜĞMELERİ ALTINDAN, KUMAŞI İPEKTEN OLSUN"

Müşteriler ise uyuşturucu siparişini "M beden kazak olsun, kumaşı ipekten olsun yada düğmeleri altından olsun" diyerek veriyordu. Siparişler ise imitasyon tekstil ürünlerinin arasında kimi zaman ise seyyar pazarlarda motosikletli kuryeler aracılığıyla doğrudan müşterilere teslim ediliyordu. Şebekenin para trafiği ise yine kadın yönetici Birsen Hammal tarafından kontrol ediliyordu.

İddiaya göre çetenin sevkiyat patronu belediye çalışanı Ulukurt, aynı zamanda uyuşturucunun sokağa ulaşmasında en yetkili kişiydi. Ulukurt, uyuşturucu hapları minik fıstık poşetlerine yerleştirtip sorumluluk sahasında olan halk bahçesinde fıstık satıcısı süsü verilen adamlara dağıtıyordu. Uyuşturucu haplar iddiaya göre kimi zaman fıstık poşetinin içinde, kimi zaman ise Ulukurt'un sorumlu olduğu belediye tuvaletlerinde satılıyordu.