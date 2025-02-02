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Haberler Yaşam CHP'li Belediye çalışanı uyuşturucu baronu çıktı! Aylık 100 milyon TL! Tuvalet ve fıstık detayı
Giriş Tarihi: 02.02.2025 14:48 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 15:43

CHP'li Belediye çalışanı uyuşturucu baronu çıktı! Aylık 100 milyon TL! Tuvalet ve fıstık detayı

Çanakkale'de, imitasyon tişörtlerinin arasına gizledikleri uyuşturucuları, motosikletli kuryelerle müşterilere ulaştıran şebekeyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Örgütün ikinci adamı olan Güzelyalı sorumlusu Yusuf Ulukurt'un uzun süredir CHP'li Çanakkale Belediyesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığı belirlenirken, uyuşturucuyu fıstık poşetlerine yerleştirip sorumlu olduğu halk bahçesi tuvaletlerinde sattırdığı ileri sürüldü. Yakalandığında uyuşturucunun etkisiyle bir süre ifadesi alınamayan belediye personeli Ulukurt'un ifadesine Sabah ulaştı. İşte aylık kazancı 100 milyon liraya bulan şebekeyle ilgili çarpıcı detaylar.

Cennete ÜSTEMEL
CHP’li Belediye çalışanı uyuşturucu baronu çıktı! Aylık 100 milyon TL! Tuvalet ve fıstık detayı

İddiaya göre kısa bir süre önce başka bir suçtan cezaevine giren Sercan Toplu, uyuşturucu çetesinin lideriydi ve çetesini açık cezaevinden kontrol ediyordu. Uyuşturucu sevkiyatı için paravan şirketler kullanan çete üyeleri, Çanakkale'yi adeta parsellemişti. Güzelyalı ayağının başında Yusuf Ulukurt, Ezine Grubu'nun başında Emre Hammal, Fevzipaşa Grubu'nun başında ise Hatice Aliço vardı. Kuryeler ve satıcılar, bu 3 kişiye bağlı çalışıyordu.

CHP’li Belediye çalışanı uyuşturucu baronu çıktı! Aylık 100 milyon TL! Tuvalet ve fıstık detayı

ÇETENİN SEVKİYAT BARONU BELEDİYE PERSONELİ

Uyuşturucu şebekesinin ikinci patronu olduğu ileri sürülen Yusuf Ulukurt iddiaya göre İstanbul'dan tedarik edilen uyuşturucunun Güzelyalı'dan kuryelere ve satıcılara dağıtılmasını organize ediyordu. Ulukurt, aslında Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışan bir personeldi. Bir parmağı kesik olduğu için engelli kadrosundan belediye de işe başlayan Ulukurt, belediyeye ait halk bahçelerinin tuvaletlerinin bakımından ve temizliğinden sorumluydu. Ancak iddiaya göre Ulukurt, aslında belediyenin bankamatik personeliydi ve hiç işe gitmiyordu.

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CHP’li Belediye çalışanı uyuşturucu baronu çıktı! Aylık 100 milyon TL! Tuvalet ve fıstık detayı

L BEDEN KAZAK M BEDEN GÖMLEK

Şebeke kendi aralarında her bir uyuşturucu için şifreleri bir sistem kullanıyordu. Şebeke yakalanmamak için kendi aralarında Lyrica hap için "L beden tişört", metamfetamin için "M beden kazak", sentetik kannabinoid hammadesi olan A/M maddesi için ise "Orijinal tişört" , sentetik kannabinoid bonzai için S beden gömlek ve İstanbul'daki tedarikçi için ise "Heval" "Lavuk" veya "tekstil üreticisi" şifreleriyle bağlantıya geçiyordu.

CHP’li Belediye çalışanı uyuşturucu baronu çıktı! Aylık 100 milyon TL! Tuvalet ve fıstık detayı

"DÜĞMELERİ ALTINDAN, KUMAŞI İPEKTEN OLSUN"

Müşteriler ise uyuşturucu siparişini "M beden kazak olsun, kumaşı ipekten olsun yada düğmeleri altından olsun" diyerek veriyordu. Siparişler ise imitasyon tekstil ürünlerinin arasında kimi zaman ise seyyar pazarlarda motosikletli kuryeler aracılığıyla doğrudan müşterilere teslim ediliyordu. Şebekenin para trafiği ise yine kadın yönetici Birsen Hammal tarafından kontrol ediliyordu.

İddiaya göre çetenin sevkiyat patronu belediye çalışanı Ulukurt, aynı zamanda uyuşturucunun sokağa ulaşmasında en yetkili kişiydi. Ulukurt, uyuşturucu hapları minik fıstık poşetlerine yerleştirtip sorumluluk sahasında olan halk bahçesinde fıstık satıcısı süsü verilen adamlara dağıtıyordu. Uyuşturucu haplar iddiaya göre kimi zaman fıstık poşetinin içinde, kimi zaman ise Ulukurt'un sorumlu olduğu belediye tuvaletlerinde satılıyordu.

CHP’li Belediye çalışanı uyuşturucu baronu çıktı! Aylık 100 milyon TL! Tuvalet ve fıstık detayı

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Çanakkale Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çetenin Güzelyalı'da uyuşturucu sevkiyatı için kullandığı Yusuf Ulukurt'un evine baskın düzenledi. Dedektör köpeklerinin de kullandığı baskında piyasa değeri 30 milyon lirayı bulan 6 kilo 136 gram Bonzai, ⁠854 Adet Uyuşturucu Hap, 354 gram Metanfetamin, 2 adet Ruhsatsız Tabanca, 35adet mermi ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

"BELEDİYE ÇALIŞANIYIM, KAZANCIM 30-35 BİN LİRA"

Yakalandığında uyuşturucunun etkisiyle bir süre kendisine gelemeyen belediye personeli Ulukurt'un ifadesine Sabah ulaştı. Ulukurt ifadesinde, " Ben Çanakkale Belediyesi'nde işçi olarak görev yapıyorum. Halen Bu mesleği icra ederim. Belediyeden yaklaşık 30-35 bin lira kazancım bulunmaktadır.

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