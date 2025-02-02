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CHP'li Belediye çalışanı uyuşturucu baronu çıktı! Aylık 100 milyon TL! Tuvalet ve fıstık detayı
Giriş Tarihi: 02.02.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
15:43
CHP'li Belediye çalışanı uyuşturucu baronu çıktı! Aylık 100 milyon TL! Tuvalet ve fıstık detayı
Çanakkale'de, imitasyon tişörtlerinin arasına gizledikleri uyuşturucuları, motosikletli kuryelerle müşterilere ulaştıran şebekeyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Örgütün ikinci adamı olan Güzelyalı sorumlusu Yusuf Ulukurt'un uzun süredir CHP'li Çanakkale Belediyesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığı belirlenirken, uyuşturucuyu fıstık poşetlerine yerleştirip sorumlu olduğu halk bahçesi tuvaletlerinde sattırdığı ileri sürüldü. Yakalandığında uyuşturucunun etkisiyle bir süre ifadesi alınamayan belediye personeli Ulukurt'un ifadesine Sabah ulaştı. İşte aylık kazancı 100 milyon liraya bulan şebekeyle ilgili çarpıcı detaylar.